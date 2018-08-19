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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 20:28 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaraşlıyörük köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine Ereğli Orman İşletmesi ile Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin dik oluşu ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangına ilk müdahale, yangın söndürme helikopteriyle yapıldı.

Köylüler de "patpat" olarak bilinen tarım araçlarıyla yangının bulunduğu bölgeye giderek ekiplere yardım etti.

Birkaç saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli orman yangını yangın Zonguldak

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