HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi - Vatandaşlar, yaralanan otobüs muavinine kan bağışında bulunmak için hastane önünde yoğunluk oluşturdu BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç mevkisinde, Recep Yavuz'un kullandığı 07 DY 262 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 67 TY 658 plakalı tır çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön tarafında sıkışanların olduğu kazada, 14 yolcu, 3 otobüs personeli ile tırdaki bir kişi hafif yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki iki özel hastaneye kaldırılan diğer yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarptığını belirterek, "Ekipler kısa zamanda olay yerine geldi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Bu arada, kazada ağır yaralanan ve ameliyata alınan muavin Mustafa Akman için emniyet telsiz kanalından acil kan çağrısında bulunuldu.

Vatandaşların kan bağışında bulunmak için hastane önünde yoğunluk oluştuğu görüldü.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı

- Ereğli ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi - Vatandaşlar, yaralanan otobüs muavinine kan bağışında bulunmak için hastane önünde yoğunluk oluşturdu B

1 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
2 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
3 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
4 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
5 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
6 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
7 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
8 / 8

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı

Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.