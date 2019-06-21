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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde Bakırlık köyünden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan kişilere ulaşıldı EKİPLERİN KÖYE ULAŞMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bakırlık köyünden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakırlık köyünde etkili olan sağanak nedeniyle bölgeden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu köye ulaşımın sağlandığı yolun yanı sıra ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

Yaraşlıyörük köyünde de bir binanın alt katında bulunan yaklaşık 20 büyükbaş hayvan, ekiplerin müdahalesiyle telef olmaktan kurtarıldı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre sel yüzünden vatandaşların mahsur kaldığını belirterek, "Ekiplerimiz söz konusu köye ulaşmaya çalışıyor. Mahsur kalan vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla yüksek kesimlere çıkmaya çalıştıklarını öğrendik." dedi.

- Ekipler köye ulaştı

İtfaiye ekipleri, başka köy yollarını kullanarak Bakırlık köyüne ulaşmaya çalıştı.

Ekipler, geçtikleri köylerde bulunan derelerin temizliğini gerçekleştirirken, sağanak nedeniyle yolda oluşan çöküntülerden bir araç zarar gördü.

Daha sonra köye ulaşan ekipler, bölgede inceleme başlattı.

Bu arada köyün içerisinden geçen deredeki su seviyesinin azaldığı görüldü.

İş makineleriyle yola devrilen ağaçlar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Bülbül'ün, bir kişinin sele kapılarak kaybolduğu söylentilerini sorduğu köylüler, herhangi bir kayıp olayının bulunmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli sağanak sel Zonguldak

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