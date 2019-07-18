GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak

İlçede kriz masası oluşturulduğunu belirten Posbıyık, "Sabaha karşı yağış etkisini arttırdı. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kurduk. Kışla Sanayi Sitesi'ne gittim, oralar çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz tümüyle sahada. Bütün dereleri gözlem altında tutuyoruz." diye konuştu.

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesi, Ereğli Adliyesinin zemin katlarını su bastı. Kışla Sanayi Sitesi başta olmak üzere ilçe genelinde pek çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinden beri devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle Ereğli-Alaplı kara yolunun Gülüç beldesi girişinde su birikintileri oluştu. Yol güzergahının bir bölümünün kapandığı bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sanayi sitesinde de incelemelerde bulunan Posbıyık, metrekareye 132 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

Posbıyık, şunları dile getirdi:

"Çok büyük bir kitle. Sabahın erken saatlerinde alarm verdik, bütün ekiplerimiz alana dağıldı. Sabahleyin Kışla Sanayi Sitesi'ne geldiğimizde felaketti, su yığınları vardı. Ufak tefek hasarlarla atlattık. AFAD ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri burada. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar ve bu bölgede selin hiçbir izini bırakmayacağız ama bazı mağdur olan arkadaşlarımız var. İş yerleri ve evlere su girdi."

- Heyelan riskiyle iki bina boşaltıldı

Gülüç beldesinde heyelan riski nedeniyle iki bina tahliye edildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden beri sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Çok şükür yaralı ve kaybımız yok." diyen Güngör, şunları ifade etti:

"Ev ve iş yerlerimizde zararlarımız var. Kaymakamımızla hasar tespit ekibini oluşturduk. Belediyemizde zabıta da gerekli çağrıları aldı. Yarın öğleden sonra hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Evleri zarar görenlere AFAD'dan ödenek isteyeceğiz. Gülüç beldemizde iki bina heyelandan dolayı boşaltıldı. Toplam 17 kişi yaşıyor, 12 daire tamamen boşaltıldı.

Vatandaşlarımızın, tedbirler alınıncaya kadar güvenli evlerde oturması için ödenek isteyeceğiz."

Bu arada, deposu su altında kalan iş yerinde çalışanların, botla dolaşarak malzemeleri boşaltmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

