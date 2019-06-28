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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde düzenlenen, narkotik dedektör köpeği Dark'ın da kullanıldığı operasyonda T.G, T.G, S.Ö, E.G, Y.T. ve B.C. gözaltına alındı.

Operasyonda bir av tüfeği ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlılar tutuklandı.

E.G'nin, düğününden bir süre önce gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, zanlılardan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

- Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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adliyeye uyuşturucu operasyonu Zonguldak

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