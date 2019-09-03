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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 21:19 | Son Güncelleme

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ç.A. ile B.A. çiftinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 70 gram uyuşturucu ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye gönderilen şüphelilerden Ç.A. tutuklanırken, eşi B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

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tutuklama uyuşturucu operasyonu Zonguldak

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