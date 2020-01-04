HABER
  4. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:37 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, üniversite çevresinde A.B, O.O, B.B. ve S.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 700 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 bin liranın yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölüÇankırı'da silahlı kavga: 1 ölü
Aksaray’da sahte içki operasyonu: 1 tutuklamaAksaray’da sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ uyuşturucu Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale

Bozcaada'da hareketli anlar! Sivil polis kazmayla müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.