GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 muvazzaf askerle ihraç edilen 8 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 12 Mart'ta, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.