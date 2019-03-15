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GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 muvazzaf askerle ihraç edilen 8 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 12 Mart'ta, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

- FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon
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Anahtar Kelimeler:
ardışık arama ve kripto şifreleme FETÖ/PDY TSK tutuklandı Zonguldak

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