Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından, "askerlerden sorumlu imamlar" olduğu iddia edilen Ufuk Y, Fatih Ç. ve Suat K, "asker eşlerinden sorumlu abla" olduğu ileri sürülen Leyla G, astsubay Sefa Y, Kara Harp Okulu'ndan terk Aykut K, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün mahrem imamları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın da olduğu öne sürülen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 14 Eylül'de örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün mahrem imamları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın olduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, karar doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, "askerlerden sorumlu imamlar" olduğu iddia edilen Ufuk Y, Fatih Ç. ve Suat K, "asker eşlerinden sorumlu abla" olduğu ileri sürülen Leyla G, astsubay Sefa Y, Kara Harp Okulu'ndan terk Aykut K, Ali S, Semih K. ile Aynur Y. gözaltına alınmıştı.

