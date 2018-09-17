Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla adliye sevk edilen 1'i kadın 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün mahrem imamları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın da olduğu öne sürülen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından, "askerlerden sorumlu imamlar" olduğu iddia edilen Ufuk Y, Fatih Ç. ve Suat K, "asker eşlerinden sorumlu abla" olduğu ileri sürülen Leyla G, astsubay Sefa Y, Kara Harp Okulu'ndan terk Aykut K, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla salıverildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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- Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 14 Eylül'de örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün mahrem imamları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın olduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, karar doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, "askerlerden sorumlu imamlar" olduğu iddia edilen Ufuk Y, Fatih Ç. ve Suat K, "asker eşlerinden sorumlu abla" olduğu ileri sürülen Leyla G, astsubay Sefa Y, Kara Harp Okulu'ndan terk Aykut K, Ali S, Semih K. ile Aynur Y. gözaltına alınmıştı.
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