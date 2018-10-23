HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:28 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden T.B, M.T. ile A.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim'de Zonguldak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulmuştu.

Ayrıca yurt dışında olduğu öğrenilen bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

1 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
2 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
3 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
4 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
5 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
6 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
7 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
8 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
9 / 9

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sevk Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.