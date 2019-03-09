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GÜNCELLEME - Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Ö, H.A, A.B, M.C.Y, F.Y, M.Y, R.E, H.A.T, M.P. ve A.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında Ereğli Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tümü tutuklandı.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Mart'ta yaklaşık 3 aylık takibin ardından 20 şüpheli gözaltına alınmıştı, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise başka suçtan İstanbul'da tutuklu olduğu belirlenmişti. Operasyonda yapılan aramalarda, 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilmişti.

Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Zonguldak'taki okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon

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operasyon tutuklama uyuşturucu ticareti Zonguldak

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