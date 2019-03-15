GÜNCELLEME Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

Şüphelilerden birinin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresine hep üzerinde ve otomobilinde yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Amacımız bayıltmaktı. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti." dediği belirtildi. M.G'nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve bu nedenle 10 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi.

- Bayram'a ait otomobili de parçalayıp satmışlar

Bu arada Bayram'a ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi de ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Yakınlarının Bayram'a ait olduğu öne sürülen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ferluge Karatug, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Karatug, adliye çıkışında gazetecilere, Asım Bayram ile çok mutlu olduklarını söyledi. Bayram'ın 20'ye yakın dairesi ile dükkanları ve bankada parasının bulunduğunu anlatan Karatug, "Bunu da her yerde anlatırdı. Anlattıklarının kurbanı oldu. Arabada para olduğunu söylemiş. Baksınlar bankadan çektiği paralara. Hiç para çekmezdi bankadan. Öyle bir para çantası yoktu yanında. Şüphelileri tanımıyordum. Ev almak için onlarla buluştu. Suçlular ortaya çıktı. Yanında para taşımıyordu. 150 liradan fazla para taşımazdı. Kimseye para da vermezdi. Bayramlarda bile birine 5 lira vermezdi. Benim de günahıma girdiler. Ben kimseye bir şey yapmadım." dedi.