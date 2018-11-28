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GÜNCELLEME Beton mikseri viyadüğe düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikserinin boşluğa düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti - KAZANIN DETAYLARI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikserinin boşluğa düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Aykut Güzel (24) idaresindeki 34 GV 1195 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Viyadük 24'ten boşluğa düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü Güzel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
beton mikseri Kaza Viyadük

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