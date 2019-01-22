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GÜNCELLEME Manisa'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan Adem Solak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Selim'in kullandığı 34 NE 2149 plakalı otomobil, Akhisar-Manisa kara yolunun Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında, İlhan Özkervancı idaresindeki 45 HB 0012 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Selim'in, sıkıştığı araçta hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçtaki yolcular Adem Solak ve Zafer Yıldırım, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adem Solak, burada hayatını kaybetti.

Diğer ağır yaralı Zafer Yıldırım'ın tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Manisa trafik kazası

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