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  4. (Güncellendi) Esenyurt bekçiler ve uyuşturucu satıcısı arasında nefes kesen kovalamaca

(Güncellendi) Esenyurt bekçiler ve uyuşturucu satıcısı arasında nefes kesen kovalamaca

09.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonunda uyuşturucu madde satıcısı şahıs ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonunda uyuşturucu madde satıcısı şahıs ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Bekçilerden kaçmak isteyen zanlı, aracıyla istasyon pompasına çarptı. Bekçiler kaçmak isteyen zanlıya ateş açarken, zanlıyı etkisiz hale getirmek için araca binen bir bekçi, seken kurşunla yaralandı. Aracında yaralı bekçi ile kaçmaya çalışan zanlı, kısa süre sonra yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Görevli gece bekçileri, istasyonda çakar ve siren tertibatı olan bir araçtan şüphelendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen zanlı, aracıyla bekçilerden kaçmak istedi. Hızla geri manevra yapan zanlı, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Bekçiler kaçmak isteyen zanlıya ateş açarken, zanlıyı etkisiz hale getirmek için araca binen bir bekçi seken kurşunla yaralandı.
Aracında yaralı bekçiyle kaçmaya çalışan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri seferber oldu. Yaralı bekçiyi olay yeri yakınında aracından atan zanlı, polisten de kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin nefes kesen kovalamacasıyla araç durduruldu ve zanlı yakalandı. Hastaneye kaldırılan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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