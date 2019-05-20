(Güncellendi) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü telefon’ operasyonu: 23 gözaltı kararı

Konya merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 13’ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 13’ü muvazzaf 23 asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10’dan fazla şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında, 2016 yılı Eylül ayında filo komutanlığı görevini devreden ve 2017 yılı Nisan ayında KHK ile TSK’dan ihraç edilen eski Türk Yıldızları filo komutanı kurmay yarbay Ş.Ç.’nin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

