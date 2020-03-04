Güncellenen PUBG Mobile ile gelen yenilikler

Bildiğiniz gibi oyunun PC ve konsol sürümlerinde ölüm tekrarı özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde öldürüldüğünüzde, nasıl ve kimin tarafından öldürüldüğünüzü görebiliyordunuz. Özellikle hilecilerin başına bela olan bu özellik geç de olsa mobil sürüme de geldi.

Ölüm tekrarı özelliği sayesinde hile yapan binlerce PUBG Mobile oyuncusu kısa süre içerisinde banlanacak gibi görünüyor. PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile oyuna bir dizi yenilik de ekleniyor. Bu yenilikler arasında Lunapark modu, zorlu mod ve yeni evo alanı gibi içerikler yer alıyor.

iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulan bu güncellemeyi App Store veya Play Store’dan yükleyerek yeniliklerin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

1.Yeni İçerik

Erangel – Lunapark Modu

Oyuncular Klasik modda Erangel eşleşme sırasında Lunapark moduna giriş yapabilir.

a) Lunapark – Lunaparklar 3 ayrı konumda rastgele olarak ortaya çıkar.

b) Etkileşimli Oyun Makineleri lunaparklarda ve büyük yerleşim bölgelerinde bulunur, bu makinelerde Jeton kullanarak oyun oynanabilir.

c) Oyun ve Eğlenceler: Ördek Avı, Uzay Savaşı, Gashapon Makineleri, Atış Poligonu, Trambolin ve Mancınık.

d) Mancınık + Atlayış Tulumu: Lunaparkların ortalarında yüksek mancınıklar bulunabilir. Oyuncular bu makineleri kullanarak kendilerini havaya fırlatabilir ve paraşüt kullanarak tekrar süzülebilir.