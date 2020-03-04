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Güncellenen PUBG Mobile ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Tencent Games’in milyonları telefon başına kitleyen oyunu PUBG Mobile, uzun zamandır beklenen güncellemeye kavuştu.

Güncellenen PUBG Mobile ile gelen yenilikler

Bildiğiniz gibi oyunun PC ve konsol sürümlerinde ölüm tekrarı özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde öldürüldüğünüzde, nasıl ve kimin tarafından öldürüldüğünüzü görebiliyordunuz. Özellikle hilecilerin başına bela olan bu özellik geç de olsa mobil sürüme de geldi.

Ölüm tekrarı özelliği sayesinde hile yapan binlerce PUBG Mobile oyuncusu kısa süre içerisinde banlanacak gibi görünüyor. PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile oyuna bir dizi yenilik de ekleniyor. Bu yenilikler arasında Lunapark modu, zorlu mod ve yeni evo alanı gibi içerikler yer alıyor.

iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulan bu güncellemeyi App Store veya Play Store’dan yükleyerek yeniliklerin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

1.Yeni İçerik

Erangel – Lunapark Modu
Oyuncular Klasik modda Erangel eşleşme sırasında Lunapark moduna giriş yapabilir.
a) Lunapark – Lunaparklar 3 ayrı konumda rastgele olarak ortaya çıkar.
b) Etkileşimli Oyun Makineleri lunaparklarda ve büyük yerleşim bölgelerinde bulunur, bu makinelerde Jeton kullanarak oyun oynanabilir.
c) Oyun ve Eğlenceler: Ördek Avı, Uzay Savaşı, Gashapon Makineleri, Atış Poligonu, Trambolin ve Mancınık.
d) Mancınık + Atlayış Tulumu: Lunaparkların ortalarında yüksek mancınıklar bulunabilir. Oyuncular bu makineleri kullanarak kendilerini havaya fırlatabilir ve paraşüt kullanarak tekrar süzülebilir.

Yıl Dönümü Özel – Sunucu Hedefi Etkinliği

a) Yıl Dönümü Kutlamaları süresince, sunucudaki tüm oyuncular etkinlik hedeflerine ulaşarak ödül kazanmak için iş birliği yapacak.
b) Kişisel Etkinlikler sayesinde her oyuncu görev tamamlayarak ödül kazanabilir.
c) Oyuncuları katılıma teşvik etmek için Etkinlik Puanı Sıralaması eklendi.

Yıl Dönümü Özel – Yeni Yıl Dönümü Başarımları

a) Yıl Dönümü Pastası toplama başarımı geri döndü.
b) 2. Yıl Dönümü mini oyun başarımı.
c) Yıl Dönümü Girişi özel başarımı.

Klasik – Yeni Hava Yardımı Silahı DBS

a) DBS, çift namlulu pompalı tüfek, sadece Hava Yardımlarıyla alınabilir.
b) DBS, 14 tane 12 Kalibre mermi alan dâhili bir şarjöre sahiptir ve bir defa kurarak şarjörden çekmeden 2 atış yapabilir.
c) DBS’nin 2 atıştan sonra tekrar kurulması gerekir, daha önceki pompalılara göre daha hızlı kurulur.
d) DBS’de Holografik Nişangâh, Lazer Nişangâh ve 2x – 6x Dürbünler kullanılabilir.

Klasik Mod – Bağımsız takım arkadaşı ses ayarı eklendi

Artık savaşta tek bir takım arkadaşının ses seviyesi ayrı olarak ayarlanabilir. Oyuncular takım arkadaşlarının seslerini uygun şekilde açabilir veya kısabilir.

Klasik Mod – Çok Amaçlı İşaretler

a) Çok Amaçlı İşaretlerle konumlar, malzemeler, leş sandıkları ve kapılar işaretlenebilir.
b) İşaretleme yaparken, farklı nesneler için karşılık gelen işaretler gösterilir. Oyuncular daha hızlı bir iletişim için işaretleme yapabilir veya takım arkadaşlarının işaretlerine cevap verebilir.

Klasik Mod – Ölüm Tekrarı

Ölüm Tekrarı özelliği eklendi, oyuncular bu özellik sayesinde nasıl öldürüldüklerini görebilirler. Oyuncular bir süreliğine saldırı yapan oyuncunun gözünden izleyerek nasıl öldürüldüklerini görebilir.

Klasik Mod – Renk Körü Modu

Grafik Ayarlarına Renk Körü Modu eklendi. Bu görüntüleme modunda Zehir, Gaz, Yardımcı Çizgiler gibi göstergelere erişilebilirlik artırıldı.

2.Yeni Eğlence İçeriği

Zorlu Mod Geri Döndü:
PUBG MOBILE topluluğunun sesine kulak verdik ve Zorlu Modu geri getirdik!
Zorlu Modda daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ayrıca otomatik toplama ve otomatik kapı açıp kapatma devre dışı.

3.Yeni Evo Alanı İçeriği

Evo Alanı – Kutup Modu
Klasik mod oyun mekanizmasında, Vikendi’de düzenli olarak kutup fırtınaları gözlemlenir. Oyuncular çeşitli yöntemler kullanarak vücut sıcaklıklarını korumalıdır, aksi takdirde vücut sıcaklığı normalin altında olduğu sürece hasar alınır.
Vücut ısısını koruma yöntemleri
a) Kapalı alanda bir çakmak kullanarak ateş yakma. Ateşi besleyerek yanma süresini uzatmak için ağaç dalı topla.
b) Tavuk yakalayarak çiğ et elde et ve bu eti ateşin üzerinde kızart. Kızarmış tavuk etini yiyerek vücut sıcaklığını yükselt.
c) Isıtıcı veya Isı Paketi gibi ögeleri kullan.

Diğer İçerikler

a) Oyuncuların karlı rampaları kolayca aşması için Kış Festivali snowboardları bu modda bulunabilir.
b) Oyuncular etrafı keşfetmek için İHA kullanabilir ve yeni stratejiler deneyebilir.

4.Yeni Sistem Özellikleri

Silah Arkadaşları özelliği eklendi:
a) Oyunda daha deneyimli olan emektarlar, ihtiyaç duyan çaylak oyunculara rehberlik ederken ve onların gelişimlerine yardımcı olurken mükemmel ödüller kazanabilir.
b) Eşleşmeden sonra her iki taraf da anında savaşa girer, savaşta Klasik mod puan hesaplamaları kullanılır.

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