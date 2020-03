Güncellenen PUBG Mobile ile gelen yenilikler

Erangel – Lunapark Modu Oyuncular Klasik modda Erangel eşleşme sırasında Lunapark moduna giriş yapabilir. a) Lunapark – Lunaparklar 3 ayrı konumda rastgele olarak ortaya çıkar. b) Etkileşimli Oyun Makineleri lunaparklarda ve büyük yerleşim bölgelerinde bulunur, bu makinelerde Jeton kullanarak oyun oynanabilir. c) Oyun ve Eğlenceler: Ördek Avı, Uzay Savaşı, Gashapon Makineleri, Atış Poligonu, Trambolin ve Mancınık. d) Mancınık + Atlayış Tulumu: Lunaparkların ortalarında yüksek mancınıklar bulunabilir. Oyuncular bu makineleri kullanarak kendilerini havaya fırlatabilir ve paraşüt kullanarak tekrar süzülebilir.

a) DBS, çift namlulu pompalı tüfek, sadece Hava Yardımlarıyla alınabilir. b) DBS, 14 tane 12 Kalibre mermi alan dâhili bir şarjöre sahiptir ve bir defa kurarak şarjörden çekmeden 2 atış yapabilir. c) DBS’nin 2 atıştan sonra tekrar kurulması gerekir, daha önceki pompalılara göre daha hızlı kurulur. d) DBS’de Holografik Nişangâh, Lazer Nişangâh ve 2x – 6x Dürbünler kullanılabilir.

a) Yıl Dönümü Pastası toplama başarımı geri döndü. b) 2. Yıl Dönümü mini oyun başarımı. c) Yıl Dönümü Girişi özel başarımı.

a) Yıl Dönümü Kutlamaları süresince, sunucudaki tüm oyuncular etkinlik hedeflerine ulaşarak ödül kazanmak için iş birliği yapacak. b) Kişisel Etkinlikler sayesinde her oyuncu görev tamamlayarak ödül kazanabilir. c) Oyuncuları katılıma teşvik etmek için Etkinlik Puanı Sıralaması eklendi.

Klasik Mod – Ölüm Tekrarı

Ölüm Tekrarı özelliği eklendi, oyuncular bu özellik sayesinde nasıl öldürüldüklerini görebilirler. Oyuncular bir süreliğine saldırı yapan oyuncunun gözünden izleyerek nasıl öldürüldüklerini görebilir.

Klasik Mod – Renk Körü Modu

Grafik Ayarlarına Renk Körü Modu eklendi. Bu görüntüleme modunda Zehir, Gaz, Yardımcı Çizgiler gibi göstergelere erişilebilirlik artırıldı.

2.Yeni Eğlence İçeriği

Zorlu Mod Geri Döndü:

PUBG MOBILE topluluğunun sesine kulak verdik ve Zorlu Modu geri getirdik!

Zorlu Modda daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ayrıca otomatik toplama ve otomatik kapı açıp kapatma devre dışı.

3.Yeni Evo Alanı İçeriği

Evo Alanı – Kutup Modu

Klasik mod oyun mekanizmasında, Vikendi’de düzenli olarak kutup fırtınaları gözlemlenir. Oyuncular çeşitli yöntemler kullanarak vücut sıcaklıklarını korumalıdır, aksi takdirde vücut sıcaklığı normalin altında olduğu sürece hasar alınır.

Vücut ısısını koruma yöntemleri

a) Kapalı alanda bir çakmak kullanarak ateş yakma. Ateşi besleyerek yanma süresini uzatmak için ağaç dalı topla.

b) Tavuk yakalayarak çiğ et elde et ve bu eti ateşin üzerinde kızart. Kızarmış tavuk etini yiyerek vücut sıcaklığını yükselt.

c) Isıtıcı veya Isı Paketi gibi ögeleri kullan.