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Günde 150 bin ekmek üretip 80 kuruştan satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fırında 200 kişi istihdam ediliyor - Fırın yetkilisi Erol Yakın: "Van'da ekmek 1 liraya satılıyor. Biz halkımıza 80 kuruştan, bayilerimize 60 kuruştan satıyoruz"

Van'da kurulan ve günde 150 bin ekmek üreten fırın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ürünlerini vatandaşlara 80 kuruştan satıyor.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 15 milyon lira maliyetle kurulan fırında 200 kişi istihdam ediliyor.

Fırın yetkilisi Erol Yakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha önce vermiş oldukları "ucuz, kaliteli ekmek" sözünü yerine getirmeye başladıklarını söyledi.

Şu anda günde 150 bin ekmek ürettiklerini, bu rakamı 200-300 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yakın, "Van'da ekmek 1 liraya satılıyor. Biz halkımıza 80 kuruştan, bayilerimize 60 kuruştan satıyoruz." dedi.

Erol Yakın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sürecinde ülkemize, Van'ımıza, ekonomimize, karınca kararınca destek vermek, faydalı olmak, işsizlik sorununun çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunmak için bu yola çıktık. İşçi sayımızı da 300'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Böyle bir süreçte bu riski alarak bu yatırımı gerçekleştirdik. Yola çıktığımız ilk sloganımızla halkımıza kaliteli ve ucuz ekmek satıyoruz."

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ekmek fırını Enflasyonla Topyekun Mücadele Van

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