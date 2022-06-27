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Günde 2-3 fincan kahvenin faydası şaşırtıyor! O hastalığın riskini %23 azaltıyor

27.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan araştırmalar kahvenin faydasını gözler önüne serdi. Kahve alımının akut böbrek hasarı riski üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmada, günde sadece 2-3 fincan kahvenin hastalık riskini büyük oranda azalttığı ortaya çıktı. Ayrıca kahvede bulunan klorojenik asit ve trigonellin gibi bazı bileşiklerin oksidatif stresi azalttığı da ortaya kondu.

Günde 2-3 fincan kahvenin faydası şaşırtıyor! O hastalığın riskini %23 azaltıyor

Günümüzde kahvenin zararları ve yararları tartışma konusu olmaya devam ederken, kahve ile ilgili yapılan yeni araştırma ilginç bir bilgiyi ortaya koydu. Kahvenin kafein, diterpenler ve klorojenik asit dahil olmak üzere sağlık için birçok faydalı bileşik içerdiği bilinmekte. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin ise böbrek sağlığına büyük oranda katkı sağladığı ortaya çıktı.

GÜNDE SADECE 2-3 FİNCAN KAHVENİN YARARI ŞAŞIRTTI!

Herhangi bir miktarda kahve içmenin akut böbrek hasarı riskini azalttığı tespit edilirken, günde 2-3 fincan kahvenin böbrek sağlığı için en faydalı yol olduğu bulundu. Yapılan çalışmalar, alışılmış kahve tüketiminin kanser, kardiyovasküler bozukluklar, diyabet ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere kronik ve dejeneratif durumların önlenmesi ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İLE BAĞLANTISI ORTAYA KONDU

Kahvede fazla miktarda yer alan kafeinin, böbrek fonksiyonu üzerinde olumlu etkiler gösterdiği ve günlük kahve tüketiminin daha düşük bir kronik böbrek hastalığı riski ile bağlantılı olduğu keşfedilirken; uzmanlar, böbrek sağlığı ve kahve arasındaki bağlantının neden var olabileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da ifade ediyor.

Ayrıca kahvede bulunan klorojenik asit ve trigonellin gibi bileşiklerin de genel inflamasyonu ve oksidatif stresi azalttığı ortaya kondu. Araştırmacılar, yapılan analizler sonucu, daha yüksek kahve alımının daha düşük AKI riski ile bağlantılı olduğunu keşfetti ve söz konusu çalışma Böbrek Uluslararası Raporlarında yayınlandı.

%23 DAHA AZ RİSKE SAHİPLER!

Demografik faktörlerin göz önüne alındığı çalışmada herhangi bir miktarda kahve tüketen bireylerin, içeceği tüketmeyen bireylere kıyasla ABH geliştirme riskinin %11 daha düşük olduğu ve günde 2-3 bardak tüketenlerin %23 daha düşük olduğu keşfedildi. Buna göre günde 2-3 fincan kahve tüketen bireyler, böbrek hastalığı yaşama konusunda daha az riske sahip.

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