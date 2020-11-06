Günde 3 gazeteci hakim karşısına çıktı

Buna göre, sadece Ekim ayında 7 ilde 45 dava görüldü, 74 gazeteci hakim karşısına çıktı. Gazetecilerin toplam 916 yıl hapsi istendi.Basın Araştırmaları Derneği (Press in Arrest) Türkiye’de gazeteci yargılamalarını izleme ve belgeleme çalışmasının sonuçlarını kamuoyuna sundu. Ekim 2020 Basın Özgürlüğü Raporu adıyla paylaşılan bilgilere göre, Ekim ayında Türkiye'de en az 7 ilde görülen 45 basın davasında, en az 21'i kadın 74 gazeteci yargılandı.

Savcılıklar, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplam 321 yıl 6 aydan, 916 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Rapora göre Türkiye'de Ekim ayında neredeyse günde 3 gazeteci, kendini yargı karşısında mesleğini ve halkın haber alma hakkını savunurken buldu. Raporda bunun da yargının gazetecilere karşı bir baskı aracı olarak kullanıldığını gözler önüne serdiği değerlendirmesi yapıldı.

Ekim ayındaki yargılamalar

Ekim ayındaki yargılamalarda bir gazeteci hakkında "gerekçesiz" ceza istendi, 7’si kadın 26 gazeteci de "terör" ile suçlandı. Sekiz gazeteci "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" iddiasıyla yargılanırken 4'ü kadın 10 gazeteci ise beraat etti. Ekim ayında yargılanan 4 gazeteci, toplamda 7 yıl 11 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı, tartışmalı "Basit Yargılama Usulü" ilk kez bir gazeteci için uygulandı.