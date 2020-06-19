Günde 3 kilo verdiren diyet! Peki ama nasıl?

Diyetisyen Mehtap Yakut, motivasyon, telafi ve kilo vermeye hızlı bir başlangıç amaçlı uygulanabilecek olan ve 3 günde 3 kilo verdiren diyetin ayrıntılarını bizler için paylaştı. ÜÇ GÜNDE ÜÇ KİLO ZAYIFLAMA DİYETİNİ KİMLER, NASIL YAPABİLİR? Öncelikle merak edilen sorunun cevabını vererek başlayalım: 3 günde 3 kilo verilebilir mi? Evet, verebilirsiniz. Özellikle de bir diyet programına başlamadan önce motivasyon amaçlı yapabileceğiniz bu diyet programı ile ilk adımı güçlü bir şekilde atarak ideal kilonuza ulaşma yolunda ilerleyebilirsiniz. Eğer direnç kilonuza geldiyseniz ve artık kilo veremiyorsanız bunu kırabilmek adına da uygulayabileceğiniz bu diyet programını, kaçamak yaparak dengeyi kaçırıp ani kilo artışı yaşadığınız dönemlerde telafi diyeti olarak da kullanabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekiyor ki bu programın sonrasında tüm besin öğelerinin olduğu sağlıklı beslenmeye dayalı diyet programına geçmek gerekiyor. Peki, bu programı kimler uygulayabilir? Diyabet hastaları, emziren anneler, hamileler ve hipertansiyon hastaları bu programı uygulamamalı. Diyet öncesi tamamen sağlıklı olunması ve D vitamini eksikliği varsa öncesinde takviye alınması gerekmektedir.

DİYET PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER VAR? İlk olarak siyah çay ve kahveyi vücuttaki ödem oluşumuna sebep olacağından kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunun yanında günde en az 2 litre su içilmesi gerekiyor. Ayrıca açlığı bastırmak adına da günde 1-2 bardak limonlu ve tarçın çubuklu su da içilebilir. 1.GÜN: İlk gün diğer günlerde de olacağı üzere güne 2 bardak ılık su ile başlanmalıdır. Bu durum metabolizmanın daha hızlı çalışması, yağ yakımının hızlanması ve tokluk hissi için gereklidir. Ayrıca 2. ve 3. günde olacağı gibi ilk gün de sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde aynı program uygulanacak. Bugünkü öğünü 4-5 kaşık yoğurtun içine 2 salatalık, 5-6 dal dereotu, 2 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 1 çay kaşığı çörek otunu karıştırarak yapacağız. Yoğurdun light olmasına gerek yok ancak ey yapımı yoğurt tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. 2.GÜN: Bugünkü menüde ise avokado salatası yer alıyor. 1 avokado, birkaç yemek kaşığı yağsız tuzsuz lor peyniri, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve 10 dal maydanoz ile yapacağımız avokado salatası ile üç öğünü de geçireceğiz. Yanında ise 1 kupa demlenmiş tarçınlı limonlu yeşil çay tüketebiliriz.