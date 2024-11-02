Günde 4 saat ve üzeri ekran süresi gençlerde daha fazla kaygı ve depresyona yol açıyor!

Ajansın paylaştığı kısa bilgiye göre, 12 ila 17 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yarısı, Temmuz 2021 ile Aralık 2023 arasında günde 4 saat veya daha fazla ekran süresine sahip. %22,8'inin günde 3 saat, %17,8'inin 2 saat, %6,1'inin 1 saat ve sadece %3'ünün 1 saatten az ekran süresi vardı.

Yazarlar, gençlerin okul ödevlerine harcadıkları zaman hariç, tipik bir hafta içi günlerinde kendi ekran sürelerini bildirdiklerini belirtti.

Aynı zaman diliminde, günlük 4 veya daha fazla saat ekran süresi bildiren gençlerin yaklaşık 4'te 1'i, önceki iki haftada kaygı (%27,1) veya depresyon semptomları (%25,9) yaşadı. Kaygı ve depresyon semptomları, günlük 4 saatten az ekran süresi olan gençlerde sırasıyla %12,3 ve %9,5 oranında önemli ölçüde azaldı.

Son rapora göre, ekran süreleri kız ve erkek çocuklarda çoğunlukla eşit olsa da, gençler ve büyükşehirlerde yaşayanların diğer gruplara göre günde 4 saatten fazla ekran süresine sahip olma olasılığı daha yüksekti.

Yazarlar, "Teknoloji ve ekranlar gelişmeye devam ettikçe, bunların çocukların hayatları üzerindeki etkisi değişiyor ve bu da genel olarak ve seçilmiş alt gruplar arasında ekran süresi kullanım kalıplarına ilişkin anlayışımızı genişletmenin giderek daha önemli hale gelmesini sağlıyor" diye yazdı.