Günde 5 litre kola içti! Önce kemikleri eridi, sonra...

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevgi Urhan, Betül Bayram'ın kendilerine başvurduğunda sırt ağrılarından hareket edemeyecek, hatta yatamayacak durumda olduğunu belirtti. Dr. Urhan, “Betül hanım çok acı içindeydi. Yeni doğmuş bir bebeği vardı ve ağrıları nedeniyle bebeğine bile bakamıyordu. O kadar şiddetli sırt ağrıları vardı ki muayene sırasında kendisini sırt üstü bile yatıramadım" dedi. Hastanın kendilerine başvurmadan önce farklı merkezlerde tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını anlatan Dr. Urhan, şunları söyledi:

“Hastada kemik erimesi ve sırt bölgesinde omurlarda çökme kırıkları vardı. Ancak daha önce başvurduğu merkezlerde, buna neyin neden olduğu tespit edilememiş. Eğer bu yaşta kemik erimesi varsa, buna neden olabilecek başka bir hastalık olması, bir ilaç kullanıyor olması ya da kötü bir beslenme olması lazımdı. Betül hanımda çocukluk çağından itibaren kötü bir beslenme şekli olduğunu gördük. Günde 5 litreye varan kola içimi olduğunu tespit ettik. Ayrıca sebze tüketmediğini, bol miktarda et tükettiğini öğrendik. Bunların hepsi kemik kaybına neden olan şeylerdi. Aşırı protein tüketimi, aşırı asitli içecekler kemik erimesine neden olan en önemli faktörlerdir."