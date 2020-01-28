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“Günde 500 gram yoğurt, meme kanserini önlüyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

İçinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunduran yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini,  kalp ve kemik sağlığını da koruduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Prof.

“Günde 500 gram yoğurt, meme kanserini önlüyor”

İSTANBUL, (DHA)- İçinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunduran yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp ve kemik sağlığını da koruduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, “Yapılan araştırmalar fazla süt ürünü tüketenlerde yüzde 15’lik meme kanseri azalması tespit edildiğini gösteriyor. Günlük 500 gram (2 su bardağı) yoğurdun tüketimi meme kanserinin önlenmesini sağlıyor” dedi.

Medical Hypotheses dergisinde yayınlanan yeni bir bilimsel makalede, meme kanseri gelişimi ile özellikle diş eti iltihabı yapan bakteriler olmak üzere, meme süt kanallarında soruna neden olan çeşitli bakteri ve toksinlerin, meme kanserini tetikleyebileceği ve günlük yoğurt tüketiminin meme kanseri gelişme riskinde azalma yapabileceği açıklandı. Makaleyi değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, tam bir probiyotik olan ve içinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunduran yoğurdun meme kanseri gelişimini önlemenin yanı sıra kalp sağlığı, kemik sağlığı, bağışıklık sisteminin korunmasında da faydalı olduğunu söyledi.

FAZLA SÜT ÜRÜNÜ TÜKETENLERDE MEME KANSERİNDE YÜZDE 15 AZALMA

Yoğurt, kefir gibi günlük süt ürünlerinin tüketimi ile kanser gelişiminin önlenip önlenemeyeceğini inceleyen pek çok çalışma yapıldığını belirten Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, bu çalışmalarının sonuçlarının 2 büyük araştırmada değerlendirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Karagöl, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlardan biri, 1 milyon 566 bin 940 kişiyi inceleyen 22 çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Zangve ve arkadaşlarının yaptığı, 2015 yılında yayınlanan bir araştırmadır. Bu araştırmada, 400 gram ve üzerinde günlük yoğurt tüketiminin, meme kanser gelişimini yüzde 10’a yakın oranda azalttığı, hatta bu azalmanın Asya ülkelerinde yüzde 27 oranında olduğu belirlenmiştir. Diğer bir araştırma ise Dang ve arkadaşlarının yaptığı, 2011 yılında yayınlanan, 18 çalışmada incelenen 1 milyon 63 bin 471 kişiden elde edilen bilgilerin değerlendirildiği incelemedir. Bu bilimsel yayında da, fazla süt ürünü tüketenlerde az tüketenlere göre yüzde 15’lik meme kanseri azalması tespit edildiği bildirilmiştir. Bu bulgular ışığında günlük 2 su bardağı yani 500 gram yoğurt tüketilmesi, meme kanserini önlüyor diyebiliriz.”

(FOTOĞRAFLI)

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