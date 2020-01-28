“Günde 500 gram yoğurt, meme kanserini önlüyor”

İSTANBUL, (DHA)- İçinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunduran yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp ve kemik sağlığını da koruduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, “Yapılan araştırmalar fazla süt ürünü tüketenlerde yüzde 15’lik meme kanseri azalması tespit edildiğini gösteriyor. Günlük 500 gram (2 su bardağı) yoğurdun tüketimi meme kanserinin önlenmesini sağlıyor” dedi.

Medical Hypotheses dergisinde yayınlanan yeni bir bilimsel makalede, meme kanseri gelişimi ile özellikle diş eti iltihabı yapan bakteriler olmak üzere, meme süt kanallarında soruna neden olan çeşitli bakteri ve toksinlerin, meme kanserini tetikleyebileceği ve günlük yoğurt tüketiminin meme kanseri gelişme riskinde azalma yapabileceği açıklandı. Makaleyi değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, tam bir probiyotik olan ve içinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunduran yoğurdun meme kanseri gelişimini önlemenin yanı sıra kalp sağlığı, kemik sağlığı, bağışıklık sisteminin korunmasında da faydalı olduğunu söyledi.