Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat etmeli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Bolayır, gebelerde günde 5’ten fazla görülen bulantı ve kusmaların mutlaka yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Bolayır, gebelerde günde 5’ten fazla görülen bulantı ve kusmaların mutlaka takibe alınması gerektiğini söyledi. Bolayır, “Gebelerin yüzde 75’inde bulantı ve kusma görülebilir. Oldukça sık görülen bir bulgudur. Bunların yüzde 35 kadar bir kısmında günlük aktivitesini etkileyecek kadar ciddi bir durum görülebiliyor. Kadın evinde, işinde çalışmaktan rahatsızlık duyabiliyor. İş gücü kaybı gerçekleşebiliyor. Gebelik kusma bulantısı sabah bulantısı olarak bilinir ama günün herhangi bir saatinde gece dahi görülebilmektedir. Sebebi tam olarak bilinmiyor. Ailevi sebepler etnik faktörler hepsi etkileyebiliyor. Gebelik sırasında yükselen hormonların etkisinin çok olduğu düşünülüyor ama bunun dışında yorgunluk ev ortamındaki stres vitamin mineral eksiklikleri, karbonhidrattan fakir beslenme hepsi etkileyebiliyor. Unutmamamız gereken bir nokta gebelik bulantı kusmaları sadece gebeliğe bağlı olmayabilir. Özellikle gebenin 5’inci haftasından önce başlayan ve 12’ici haftasından sonrada devam eden ve aynı şiddetle devam eden bulantı kusmalarda başka bir patolojinin olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Gebelik bulantı kusması çok yaygın görülüyor. Bu yüzden de bazen hekimler tarafından bazen de hastalar tarafından maalesef göz ardı edilebilmektedir" dedi.

“Çok yememeli, uzun süre aç kalmamalı”

Bolayır, hamile kadının hiçbir zaman yemekten çok dolu bir mide ile kalkmaması ve uzunca süre aç kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Öncelikle gebelerde yemek alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Hamile kadınlar midenin çok boş olduğu aç durumlardan ve midenin çok dolu olduğu durumlardan çok hoşlanmazlar. Neler yapacağız? Gün içerisinde 3 tane ana öğün 3 tane ara öğün şeklinde yemek alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Hiçbir zaman hamile kadın yemekten çok dolu bir mide ile kalkmamalı ve uzunca sürede aç kalmamalıdır. Dikkat etmesi gerekiyor. İstirahat çok önemli bulantıyı kesebiliyor. Ev ortamındaki ve dışarıdaki stresten uzak kalması gerekiyor. Bütün bunlar bulantı ve kusmayı destekleyicidir. Yine B6 vitamini yani piridoksin içeren vitaminlerinde bulantıyı kesici özellikleri var. Yine mutfaklarımızda kullandığımız zencefilinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bütün bu yöntemlerle kusma bulantı kesiliyorsa çok iyi ama kesilmiyorsa farklı medikal tedavilere yönleniyoruz. Yine kullandığımız bir akupunktur yöntemimiz vardır bizim. Zaman zaman gebelerimize öneriyoruz. Gebelerimiz bunu kendileri her türlü ortamda yapabilirler. Özel akupunktur noktası şöyle, bilek katlantısının 5 santimetre iç kısmında tahmini olarak 3 parmak iç kısmında tendonlar arasındaki bölgeye kendisi basınç uygulayabilir. Bu akupunktur noktasının da tedavide yeri vardır” ifadelerini kullandı.