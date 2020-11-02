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Günde 60 ton pişirilip kurutuluyor! Yurt dışına bile gönderiliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Sivaslı bulgur üreticisi günde 60 ton buğday pişirip kurutuyor. Türkiye'nin her bir yerine ve yurt dışına gönderilen bulgur, sevenleri tarafından afiyetle tüketiliyor.

Günde 60 ton pişirilip kurutuluyor! Yurt dışına bile gönderiliyor

Türkiye’de bulgur üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Sivas’ın Gürün ilçesinde sezonun son bulgurları serilerek kurutulmaya bırakıldı. Gürün bulgurunun hammaddesinin büyük bölümü Kangal, Gürün ve Pınarbaşı ilçelerinde üretilen Zeron buğdayından oluşuyor. Buğdaylar 8 ve 9’cu aylarda üreticilerden toplanıp, yıkanıp taş ve yabancı maddelerden ayrıldıktan sonra pişiriliyor. Haşlanmış buğday taneleri kurutulmak üzere zemine yayılıyor. Kuruyan buğday taneleri ihtiyaca göre kırılarak pilavlık ve köftelik bulgun halini alıyor.

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Güründe bulgun üretimi yapan bir firmanın yöneticisi olan Fatih Öztürk, mevsim şartları nedeniyle son bulgur kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini belirtip, günde 60 ton buğdayı pişirip kurutmaya bıraktıklarını söyledi. Öztürk, ağırlıklı olarak zeron buğdayından elde ettikleri bulgurları kendi imkanları ile Türkiye’nin dört biryanına, aracılar vasıtası ile ise yurt dışına gönderdiklerini ifade etti. Bulgurluk buğdayı 8 ve9. aylarda üreticilerden aydıklarını belirterek, kurutma işlemini mevsimsel koşullardan dolayı Ekim ayının sonlarına doğru bitirmek zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

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