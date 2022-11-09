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Günde bir tanesi hayatınızı değiştirir: Kan basıncını düzenler, kalp krizini önler, bağışıklığı güçlendirir, bağırsakları motor gibi çalıştırır

09.11.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet hurması olarak da bilinen Trabzon hurması oldukça zengin antioksidan kaynağıdır. C vitamini bakımından zengin olan Trabzon hurması, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Trabzon hurması lif içeriği bakımından zengin olduğundan mide ve bağırsak sağlığını destekler. Bağırsak hareketliliğinin artmasına, bağırsakların çalışmasını düzenlemede oldukça yarar sağlar.

Günde bir tanesi hayatınızı değiştirir: Kan basıncını düzenler, kalp krizini önler, bağışıklığı güçlendirir, bağırsakları motor gibi çalıştırır

Beta karoten ve A vitamini içeren Trabzon hurması göz sağlığı için de olukça önemli bir kaynaktır. Görme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda ilerleyen yaşlarda görülebilen katarakt ve sarı nokta gibi hastalıkların önüne geçilmesinde yardımcı olur.

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Trabzon hurması içerdiği antioksidanlar sayesinde hücrede yaşanan hasarları yavaşlatmaya ve önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda oksidatif strese karşı koyarak diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların risklerinin azaltılmasına yardımcı olur. Kötü kolesterol seviyelerinin düşmesinde etkilidir. Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi.

TRABZON HURMASININ FAYDALARI

İçerdiği A vitamini, beta karoten, lutein ve likopen sayesinde cildi iyileştirir, yaşlanmayla birlikte gelen kırışıklıkların ve lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Bakır bakımından zengin olan Trabzon hurması kırmızı kan hücrelerinin yapımına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarına katkıda bulunur.

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Potasyum açısından zengin olması sebebiyle kan basıncının düzenlenmesinde ve damar sağlığının iyileşmesinde yardımcı olur.

TRABZON HURMASI TÜKETİRKEN DİKKAT

Vücut için gereken vitamin ve minerallerin çoğunu içeren Trabzon hurmasını tüketirken aşırıya kaçımı sağlığa zarar verebilir. Her besinde olduğu gibi Trabzon hurmasını da tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Bir küçük boy Trabzon hurması bir porsiyon meyveye denk gelmektedir.


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