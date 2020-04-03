Gündelik işleriniz için en iddialı alternatif: Huawei MateBook D 15

Huawei MateBook D 15, güzel bir tasarımla geliyor. Bir dizüstü PC alırken dikkat ettiğimiz ilk konuların başında tasarım gelir. Aslında bu, hemen her ürün için dikkat edilmesi gereken bir konu. Zira ne kadar iyi özellikleri olursa olsun, rahat kullanıma yönelik bir tasarım yoksa, bu da can sıkar.
17.16.9mm kalınlıktaki ürün, yalnızca 1.53 kilo ağırlıkta. Dolayısıyla şık olduğu kadar ince ve hafif olduğunu da söyleyebiliriz. Çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir cihaz.
Huawei MateBook D 15, güzel tasarımı sayesinde iki şeyi sunabiliyor. Birincisi, göze hoş gelen tasarım hatları sizi memnun ediyor, ki narin detaylar çok hoş. İkincisi de bu tasarımın bir getirisi olarak gerek taşıma, gerekse de kullanım esnasında hiç zorlanmıyorsunuz.
Kamera, yine klavye tuşlarının yanında, gömülü olarak geliyor. Kullanmak istediğinizde açıyor ve iyi bir görüntü kalitesiyle görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yalnız, görüşme esnasında klavyeyi kullanırken bazen parmaklarınız sebebiyle görüş açısı bozulabiliyor. Daha önceki pek çok üründe de benzer sıkıntılar vardı.
MateBook D15’in güç düğmesinde yerleşik olarak gelen bir de parmak izi okuyucu sensör bulunuyor. Bu sayede güvenli bir kullanım mümkün oluyor.
MateBook D 15, FullView, yani TamGörüş ekran ile geliyor. 15.6 inç değerdeki IPS ekran, 5.3mm dar çerçevesiyle sarılmış. Baktığımızda ekranın gayet büyük, çerçevelerin ise kolay kolay fark edilmediğini söyleyebiliriz. %87’lik bir ekran gövde oranı mevcut. Bu ekran, uzun süreli kullanımlara uygun olarak zararlı mavi ışınları da filtreleyebiliyor.
İşlemci tarafına baktığımızda, ürünümüz AMD Ryzen 5 3500U ile geliyor. GPU tarafında da AMD Vega 8 Graphics’ten destek alınıyor. Dizüstü PC’mizin ram kapasitesi 8GB, depolama kapasitesi ise 256GB, ki burada yüksek performanslı okuma ve yazma işlemleri için SSD teknolojisinin kullanıldığını da belirtelim.
Peki bu teknik detaylar bize neler sunabilir? Öncelikle, bu ürünün video oyunlara yönelik hazırlanan bir cihaz olmadığını, daha çok gündelik işlemleriniz için iyi çözümler sunduğunu, dolayısıyla özel hayatınızda, okulunuzda ya da iş yerinizde rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebiliriz.
İnternet üzerinde yapacağınız araştırmalardan sunum dosyalarınıza, Excel tablolarınızdan basit grafik işlemlerinize kadar pek çok ihtiyacınızı performanslı şekilde halledebiliyorsunuz. Üstelik MateBook D 15, yük altındayken bile pek ses çıkarmıyor ve pek ısınmıyor.
Günümüzde akıllı telefonları da fazlasıyla kullanıyor, bazen kablo aracılığıyla bazen de internet aracılığıyla PC’lerimize veri aktarımlarında bulunabiliyoruz. Huawei, işte bu noktada kablosuz ve kullanımı daha basit bir çözümle karşımızda. İsmi de pek çoğunuzun bildiği gibi Huawei Share.
İnternet bağlantısına gerek olmadan, Huawei telefonunuz ile Huawei dizüstü PC’nizi eşleştirerek dosya transferi gerçekleştirebilir ya da telefon ekranınızı PC’nize aktararak kullanıma bu şekilde de devam edebilirsiniz.
MateBook D 15’in taşınabilirlik ve kullanılabilirliğine olumlu yönde katkı sağlayan bir diğer detay ise, ufak boyutlarda tasarlanan, Type-C bağlantı noktası bulunan ve performanslı şarj sunabilen 65W’lık şarj cihazı. Ürün, bu şarj cihazı ile yarım saatlik sürede %50 civarında şarj olabiliyor.
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