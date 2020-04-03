Gündelik işleriniz için en iddialı alternatif: Huawei MateBook D 15

Huawei MateBook D 15, güzel bir tasarımla geliyor. Bir dizüstü PC alırken dikkat ettiğimiz ilk konuların başında tasarım gelir. Aslında bu, hemen her ürün için dikkat edilmesi gereken bir konu. Zira ne kadar iyi özellikleri olursa olsun, rahat kullanıma yönelik bir tasarım yoksa, bu da can sıkar.

17.16.9mm kalınlıktaki ürün, yalnızca 1.53 kilo ağırlıkta. Dolayısıyla şık olduğu kadar ince ve hafif olduğunu da söyleyebiliriz. Çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir cihaz.

TASARIM

Huawei MateBook D 15, güzel tasarımı sayesinde iki şeyi sunabiliyor. Birincisi, göze hoş gelen tasarım hatları sizi memnun ediyor, ki narin detaylar çok hoş. İkincisi de bu tasarımın bir getirisi olarak gerek taşıma, gerekse de kullanım esnasında hiç zorlanmıyorsunuz.

Kamera, yine klavye tuşlarının yanında, gömülü olarak geliyor. Kullanmak istediğinizde açıyor ve iyi bir görüntü kalitesiyle görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yalnız, görüşme esnasında klavyeyi kullanırken bazen parmaklarınız sebebiyle görüş açısı bozulabiliyor. Daha önceki pek çok üründe de benzer sıkıntılar vardı.