Gündelik yaşamda, hayat kalitenizi yükseltecek en iyi akıllı saat özellikleri

Klasik kol saatlerinden sıkılanların, fonksiyonel ve her işini rahatlıkla takip etmek isteyenlerin tercihi akıllı saatler; zirvedeki yerini korumaya kararlı. Akıllı saatler, birbirinden farklı tasarım ve işlevleri sayesinde sadece şık bir aksesuar olmanın çok ötesine geçiyor. Gelin; kullanıcıların günlük hayatına yönelik birçok ihtiyacını karşılamaya hazır olan bu giyilebilir teknoloji ürünlerinin özellikleri neler, hep birlikte göz atalım.

Tüm bildirimlerinizi bir arada görebileceğiniz geniş ekran ve şık tasarım

Son birkaç yıldır oldukça talep gören ve telefonu aratmayan akıllı saatler, gelişmiş özellikleri ve modern tasarımlarıyla büyüleyici bir görünüme sahip. Klasik saatlere nazaran her bileğe yakışan tasarımları ve geniş ekranlarıyla hemen herkese hitap etmeyi başarıyor. Pek çok model, telefonunuza gelen tüm bildirimleri akıllı saatinizden kontrol etmenize imkân tanıyor. Ayrıca bazı modeller arama, mesaj yanıtlama, sağlık takibi, müzik kontrolü gibi birçok fonksiyonu tek bakışta yönetmeye ve takibini yapmaya da olanak sağlıyor. Bunun yanında akıllı saatlerin sunduğu geniş ekran avantajı hem ekranın daha rahat görünmesine hem yazma, dokunma, kaydırma gibi işlemleri her zamankinden çok daha rahat yapmanıza yardımcı oluyor. Bazı modellerde ise kamera bulunuyor. Bu sayede akıllı saat üzerinden fotoğraf çekmek de mümkün oluyor.

Acil durumlarda telefona gerek kalmadan arama ve bildirim kontrolü

Eğer bir akıllı saat sahibiyseniz telefonunuzu acil durumlarda cebinizden çıkarmanıza hiç gerek yok. Çünkü akıllı saatiniz bileğinizdeyken telefonunuza gelen bildirimleri kolaylıkla görebilirsiniz. Üstelik pek çok model sayesinde gelen mesajlara sesli veya hazır cevap verebilirsiniz. Özellikle sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimlerden anında haberdar olmak, akıllı saat kullanıcıları için büyük avantaj sağlıyor. Toplu taşıma araçlarında da cep telefonuna gelen mesajların akıllı saat üzerinde çok daha güvenli ve gizli şekilde okunması da mümkün hâle geliyor. Siz de HUAWEI Watch GT3 Pro ile gelen aramaları yanıtlayabilir, reddedebilir ya da arama kaydını görüntüleyebilirsiniz. Böylece telefonunuz elinizde olmasa da hayatın ritmine uyum sağlayabilirsiniz.

Sağlığınız hakkında her şeyi size bildiriyor

Akıllı saatlerin en önemli işlevlerinden biri de sağlığınıza dair pek çok veriyi takip etmenize imkân tanıması. Akıllı saatler uyku durumundan, döngü verilerine kadar birçok bilgiye dilediğiniz zaman ulaşmanızı sağlıyor. Yoğun veya stresli çalışıyorsanız pek çok model sayesinde uykuda geçirdiğiniz sürenin kalitesini ve uyku esnasında ne zaman uyanmış olabileceğinizi takip edebilirsiniz. Bunun yanında kalp atış hızınızı öğrenebilir, günlük yapmanız gereken nefes egzersizlerini görüntüleyebilir, sporda veya dışardayken hem fiziksel hem zihinsel sağlığınızla ilgili birçok bilgiye saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Eğer sağlığınıza dikkat ediyorsanız ve sportif bir yaşantınız varsa akıllı saatlerin egzersiz modundan faydalanabilirsiniz. Dağa tırmanırken, yüzerken, koşarken veya kayak yaparken size eşlik eden suya dayanıklı modeller; egzersizlerinizi yakından takip ederek bilgileri kaydediyor. Üstelik uzun süre hareketsiz kaldığınız durumlar için geliştirilen hareket algılama sensörüyle sizi uyarabiliyor. Bu sayede saatler boyunca çalışmaya odaklandığınızda veya uzun süre sabit oturduğunuzda hareket etmenize yardımcı oluyor. Piyasaya sunulan birbirinden farklı modellerdeki akıllı saatleri inceleyerek ihtiyacınıza cevap veren modeli bulmanız hiç de zor değil!

Kişisel antrenörünüz olun

Sporsuz bir hayat düşünemeyenler için akıllı saatlerin en büyük artısı; kullanıcıların bu konuda daha planlı bir şekilde yaşamasına olanak tanıması. Akıllı saatlerle günlük adım sayısını ya da yakmanız gereken kalori miktarını belirleyebilir ve bu hedefin neresinde olduğunuzu görüntüleyebilirsiniz. Akıllı saatiniz bileğinizdeyken spor yaparak ne kadar kalori yaktığınızı veya ne kadar mesafe yürüdüğünüzü kolayca görebilirsiniz. Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat'in sunduğu ayarlanabilir antrenman süresi ve 17 farklı spor modu sayesinde kendinizin kişisel antrenörü olabilirsiniz. Aynı zamanda spor sırasında kalp atış hızınızı ölçebilir ve sağlık durumunuzla ilgili verilerin detaylı rapor da alabilirsiniz.

Uzaktan müzik kontrolü ile keyifli anlarınızı bölmenize hiç gerek yok

Toplu taşımada giderken, spor yaparken veya kahve içerken en sevdiğiniz parçaları dinlemenize olanak sağlayan akıllı saatler; telefonunuzdaki çalma listeleriyle senkronize bir şekilde çalışıyor. Pek çok markanın birbirinden farklı, onlarca modelinde telefonunuzu ve saatinizi saniyeler içinde eşleştirip favori parçaların tadını çıkarabilirsiniz. Müzik uygulamalarını da saatinize yükleyebilir, böylece parça değiştirmek ya da müziği durdurmak için telefonunuzu devamlı çıkarmak zorunda kalmazsınız. Peki, GPS özelliği bulunan akıllı saatlerle yol tarifi alabileceğinizi biliyor muydunuz? Harita üzerinden yol tarifi veren Apple Watch Series 7 Akıllı Saat ile farklı birçok uygulamayı da yönetebilirsiniz. Örneğin Cüzdan uygulamasını biniş kartı gibi kullanabilirsiniz.

Akıllı saatinizi tarzınıza uydurun

Eğer akıllı saatiniz her modunuza uysun isterseniz farklı tasarım ve renkteki kayışlarla saatinizi kolayca kişiselleştirebilirsiniz. Böylece saatleri hemen her kombininizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik farklı kasa tasarımları sayesinde beğeninize uygun modeli de kolayca bulabilirsiniz. Bazı modellerde ekrana seçtiğiniz bir görseli yerleştirebilir, favori fotoğraflarınızı bileğinizde taşıyabilirsiniz.

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Bileğinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bu akıllı saat modellerine bakmadan geçmeyin!

1. Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz: Apple Watch SE

En iyi akıllı saat listesinde yer alan Apple Watch SE; aynı markanın yüksek fiyatlı saatlerine göre kaliteden ödün vermeden, daha bütçe dostu bir model düşünenler için alternatif tercihler arasında yer alır. 50 metreye kadar suya dayanıklı modeli denizde, havuzda veya duşta kullanabilirsiniz. Diğer modellerde olan hep açık retina ekrana bu modelde yer vermeyen marka, böylece gereksiz pil tüketiminin önüne geçer. Kablosuz kulaklıklarınızla rahatlıkla eşleşen cihaz, dışarıda telefona ihtiyaç duymadan kesintisiz müzik dinlemenize yardımcı olur. Onlarca kadran seçeneğinin yanında sevdiklerinizin fotoğrafını da her an bileğinizde taşıyabilirsiniz. Eğer EKG ve kandaki oksijen değeri ölçümlerine günlük hayatınızda gerek duymuyorsanız bu model sizin için epey kullanışlı olacak, şimdiden söyleyelim.

2. "En iyi akıllı saat hangisi?" diye merak edenlere: Samsung Galaxy Watch 4 Classic

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Eğer sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmak istiyorsanız Samsung Galaxy Watch 4 Classic modeline bir şans vermelisiniz. Klasik dikdörtgen kenarlı akıllı saatlere göre farklı tasarlanan yuvarlak döner çerçeveli kadranı, cihaza şık bir görünüm katarken sağlığınızla ilgili tüm verilere de hızlıca ulaşmanızı sağlar. BioActive sensörüyle EKG ve tansiyon ölçümü yapan cihaz; gelişmiş uyku analizi teknolojisiyle ne derece verimli uyuduğunuz, kanınızdaki oksijen seviyesi ve hatta horlama alışkanlıklarınız hakkında da size bilgi verir. Adımsayar ve kalori takibi gibi birçok özellikleri bir arada toplayan ürün, desteklediği 90'ı aşkın egzersiz seçeneğiyle spor motivasyonunuzu yükseltir.

3. Saat görünümlü bileklik isteyenlere: Huawei Band 6

En iyi akıllı bileklik markaları arasında yer alan Huawei, güncel teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Huawei Band 6 da markanın son teknoloji kullanarak ürettiği, tasarımıyla çok sevilen ürünlerinden biri. Kullanıcılarına uyku analizi, stres izleme, kalp atış hızı ölçme, SpO2 ölçümü ve otomatik hareket algılama gibi bir dolu özellik sunan cihazda, 96 farklı spor modu bulunuyor. Model, 1,47 inç AMOLED ekrana sahip ve pil ömrü iki haftaya kadar dayanıyor. Ayrıca sadece beş dakikalık bir şarj süresi bile bilekliği iki gün boyunca kullanma imkânı sunuyor.