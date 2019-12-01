GÜNDEM / 1 Aralık 2019

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Havza Bilgilendirme Toplantısı, Lavanta Fidesi Dikim Töreni ve "Hayaller Gerçekleşiyor Buluşması"na katılacak.

- Brüksel, ABD ile gümrük vergileri, havacılık desteklemeleri ve otomotiv sektörü konusunda ciddi gerilimler yaşadı

- "Proje kapsamında engellilerin en temel haklarından ve ihtiyaçlardan olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız"

- "Bakanlığın himayelerinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamaları ulaşımın ve bilişimin her aşamasında devam ediyor"

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 21. yarış olan Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

- AB, istihdam ve yatırımların artırılması, yeni ticaret anlaşmaları yapılması, avro kullanımın yaygınlaştırılması ve Yunanistan ekonomik krizinin aşılması konularında ise olumlu sonuç aldı

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

3- Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü "Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri" video adayı

- Türkiye'yi dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla temsil eden piyanist ikizler Güher ve Süher Pekinel'in "Treasures" albümündeki kayıtlar, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri jürisince "en iyi video performansı" kategorisine aday gösterildi.

- Ödül almaya hak kazananların 16 Aralık'ta belirleneceği yarışmanın töreni ve galası, İspanya'nın Sevilla kentinde gelecek yılın nisan ayında gerçekleştirilecek.

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

