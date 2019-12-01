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GÜNDEM / 1 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:00 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Havza Bilgilendirme Toplantısı, Lavanta Fidesi Dikim Töreni ve "Hayaller Gerçekleşiyor Buluşması"na katılacak.

(Yozgat/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin düzenlediği Maltepe Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 13. haftaya Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Antalyaspor, Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/14.00/İstanbul/16.30/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 13. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor, Giresunspor-Adana Demirspor, Boluspor-Ekol Göz Menemenspor, Altay-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/Giresun/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.15/İzmir/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor, Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasına Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla devam edilecek.

(Yozgat/14.00/Ankara/15.00/Artvin/17.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta tek maçla tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları yapılacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 21. yarış olan Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

(Abu Dabi/16.10)

ÖZEL HABER

1- Ulaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyor

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Bakanlığın himayelerinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamaları ulaşımın ve bilişimin her aşamasında devam ediyor"

- "Proje kapsamında engellilerin en temel haklarından ve ihtiyaçlardan olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız"

- "Turuncu Masa, YHT'lerin durduğu 13 gar/istasyonda 53 personelle hayata geçirilecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Juncker döneminin ekonomi gündemine ABD damgası

- Görev süresi bugün sona eren Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonunun ekonomi gündeminde ABD ile ticari uzlaşmazlıklar ön plana çıktı

- Brüksel, ABD ile gümrük vergileri, havacılık desteklemeleri ve otomotiv sektörü konusunda ciddi gerilimler yaşadı

- AB, istihdam ve yatırımların artırılması, yeni ticaret anlaşmaları yapılması, avro kullanımın yaygınlaştırılması ve Yunanistan ekonomik krizinin aşılması konularında ise olumlu sonuç aldı

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

3- Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü "Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri" video adayı

- Türkiye'yi dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla temsil eden piyanist ikizler Güher ve Süher Pekinel'in "Treasures" albümündeki kayıtlar, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri jürisince "en iyi video performansı" kategorisine aday gösterildi.

- Ödül almaya hak kazananların 16 Aralık'ta belirleneceği yarışmanın töreni ve galası, İspanya'nın Sevilla kentinde gelecek yılın nisan ayında gerçekleştirilecek.

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

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