GÜNDEM / 1 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor.

\ - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak. Genel Kurulda TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın sunuşunun ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) - Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. (TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18. Türk Tarih Kongresi’ne katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Bilecik/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin uğurlanması törenine katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre ziyareti kapsamında Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi akşam yemeğine iştirak edecek. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Irak Meclisi’nde, cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenecek. (Bağdat) 3- Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumun yansımaları izlenecek. (Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip edilecek. (Sana) 6-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan seçimlerin yansımaları izlenecek. (Erbil/Süleymaniye) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılışı dolayısıyla başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek programda konuşacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı davası"nın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30)

\ - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı 2018-2019 Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek programla yapılacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buenos Aires 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcularla bir araya gelecek. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi MKE Ankaragücü-Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi Giresunspor-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor maçlarıyla sona erecek. (Giresun/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı) 4- FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu ilk maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İsviçre'nin Fribourg Olympic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Fribourg/21.00) (Fotoğraflı) 5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasında Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz maçı yapılacak. (Ankara/16.00) ÖZEL HABER 1- GRAFİKLİ - DEAŞ'a "üst düzey" darbe - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu - Bir kısmı şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde "Adana Emiri" Eyüp B'nin de bulunduğu 92 kişi gözaltına alındı, 20 örgüt mensubu tutuklandı - Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı

- Adana'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi (Volkan Kaşik / Malatya) 2- Brezilya'dan "kaportacı" transferi - Kastamonu'da 18 gün önce etkili olan doludan yaklaşık 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi - Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva: - "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor" - İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt: - "Brezilya'da bunun üniversitelerde de dersi var. Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul'da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu'da bizim serviste 10 kişilik Brezilyalı ekibimiz var" (Bilal Kahyaoğlu / Kastamonu) (Fotoğraflı/Görüntülü) 3- Devlet Tiyatroları'nda perde "Reis Bey"le açılıyor