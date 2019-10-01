GÜNDEM / 1 Ekim 2019

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile "Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imza törenine iştirak edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya gelecek.

- "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi"

- "26 Eylül'deki İstanbul depreminin, bir GSM operatörümüzün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır"

- Esenyurt'u 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip ederken, Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü, Mamak 9 bin 84 adetle beşinci ve Bursa Nilüfer 8 bin 535 adetle altıncı sırada yer aldı

- Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe, 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt oldu

- Çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, cinayetin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için çağrıda bulundu

- Türkiye, gerçekleri ortaya çıkarmak adına Suudi Arabistan'a iş birliği çağrısı yaptı, bir yandan da birçok ülke ve uluslararası kuruluşla temaslarda bulundu

- Türk emniyeti ve yargısının çalışmalarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı da hadiseyi uluslararası camiada gündemde tutmak ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için çaba harcadı

- FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal:

- "Listede Anadolu ilçelerinin ağırlığı göze çarpıyor. İlk 10 içinde İstanbul'u temsil eden tek ilçe Esenyurt olurken, Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor"

- "Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya da yine ilçelerini ilk 10 arasına sokabilen diğer şehirler... Bu tablo, özellikle Anadolu'da konut talebinin hala yüksek olduğunu gösteriyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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