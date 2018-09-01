GÜNDEM / 1 Eylül 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Marmaris plajları ve koyları, Dalyan kanalları ile Dalyan ağzı kumsallarında incelemelerde bulunacak, "Rehabilite Edilen Kaplumbağaların Denize Salınması ve Gözlemleme Programı"na iştirak edecek.

- Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrası onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

- Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ile baş başa görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplantısına iştirak edecek.

4- Spor Toto 1. Lig'de 4. haftaya Ümraniyespor-Giresunspor, Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor, Altay-Adanaspor ve Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla devam edilecek.

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya Fenerbahçe-Kayserispor, Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

- Apple, yılın ikinci çeyreğinde Hindistan'da ilk 5'te yer alamadı ve pazar payının büyük bölümünü Güney Koreli ve Çinli firmalara kaptırdı

- Dünyanın en büyük iki cep telefonu pazarı Çin ve Hindistan'da iPhone'un pazar payı büyük ölçüde düşmüş durumda

- Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı il Antalya oldu

- En fazla boğulmanın yaşandığı denizlerde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 74 kişi hayatını kaybetti

- Dünya genelinde Apple'ın cep telefonu satışları üçüncü sıraya geriledi

- Küresel piyasada en pahalı telefonlar arasında Apple en üst sırada yer alıyor

(Övünç Kutlu/ New York)

3- "Müttefikliğin adının değişmesi lazım"

- İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Kuntay:

- ''Türkiye ile ABD arasında son bir yıldır yaşanan kriz sayısı, 50 yıllık Soğuk Savaş döneminde yaşananlardan daha fazla''

- ''Stratejik bakış açılarımızda farklılıklar var. Bu kriz ve farklılıklar iki ülkenin aynı platformda müttefik olamayacağını göstermez. Aslında müttefikliğin adının bir kere değişmesi lazım. Artık olaylara Soğuk Savaş kafasıyla bakma dönemi bitmiştir''

- ''ABD ile Türkiye arasında temelde bazı sıkıntılar var çünkü her iki taraf ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi dinamikleri üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Akademisyenler de siyasetçiler de hala yeni döneme evrilemedi''

- ''Biz bu topraklara yeni gelmedik, epeydir buradayız, iyi de tutunduk, kalmak için de ne gerekiyorsa yapacağız''