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GÜNDEM / 1 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ile baş başa görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplantısına iştirak edecek.

- Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrası onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

(Kırgızistan) (Fotoğraflı – Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Marmaris plajları ve koyları, Dalyan kanalları ile Dalyan ağzı kumsallarında incelemelerde bulunacak, "Rehabilite Edilen Kaplumbağaların Denize Salınması ve Gözlemleme Programı"na iştirak edecek.

(Muğla/10.30-20.15) (Fotoğraflı – Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, "Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Türkiye İhracatçılar Meclisi, ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- İstanbul Ticaret Odası, ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat değişimini duyuracak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı – Görüntülü)

SPOR

1- Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Polonya'nın Legnica kentinde final atışlarıyla sona erecek.

2- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Türkiye Grand Prix'si öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde sıralama turları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.20) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya Fenerbahçe-Kayserispor, Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Manisa/19.15/Trabzon/Antalya/21.45) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'de 4. haftaya Ümraniyespor-Giresunspor, Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor, Altay-Adanaspor ve Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/Eskişehir/19.15/İzmir/Elazığ/21.45) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Muratpaşa Belediyespor ile Polatlı Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonu 2, TFF 3. Lig'de 7 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye'de bu yaz 184 kişi boğuldu

- Ülke genelinde 1 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde 55 ilde deniz, göl, nehir ve havuzlara giren 85'i çocuk 184 kişi boğuldu

- En fazla boğulmanın yaşandığı denizlerde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 74 kişi hayatını kaybetti

- Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı il Antalya oldu

(Salim Taş/Hatay)

2- ANALİZ - Apple, pazar payını Çin ve Hindistan'da kaybediyor

- Dünyanın en büyük iki cep telefonu pazarı Çin ve Hindistan'da iPhone'un pazar payı büyük ölçüde düşmüş durumda

- Çin cep telefonu piyasasında Apple'ın payı 2017'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 15 iken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8'e düştü

- Apple, yılın ikinci çeyreğinde Hindistan'da ilk 5'te yer alamadı ve pazar payının büyük bölümünü Güney Koreli ve Çinli firmalara kaptırdı

- Dünya genelinde Apple'ın cep telefonu satışları üçüncü sıraya geriledi

- Küresel piyasada en pahalı telefonlar arasında Apple en üst sırada yer alıyor

(Övünç Kutlu/ New York)

3- "Müttefikliğin adının değişmesi lazım"

- İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Kuntay:

- ''Türkiye ile ABD arasında son bir yıldır yaşanan kriz sayısı, 50 yıllık Soğuk Savaş döneminde yaşananlardan daha fazla''

- ''Stratejik bakış açılarımızda farklılıklar var. Bu kriz ve farklılıklar iki ülkenin aynı platformda müttefik olamayacağını göstermez. Aslında müttefikliğin adının bir kere değişmesi lazım. Artık olaylara Soğuk Savaş kafasıyla bakma dönemi bitmiştir''

- ''ABD ile Türkiye arasında temelde bazı sıkıntılar var çünkü her iki taraf ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi dinamikleri üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Akademisyenler de siyasetçiler de hala yeni döneme evrilemedi''

- ''Biz bu topraklara yeni gelmedik, epeydir buradayız, iyi de tutunduk, kalmak için de ne gerekiyorsa yapacağız''

- ''Amerika'da Türkiye aleyhine, bilhassa da Başkan Erdoğan aleyhine çalışan ciddi bir lobi var. Sürekli Amerikan siyasilerini ve sivil toplum örgütlerini yalan yanlış ithamlarla Türkiye aleyhine kışkırtıyorlar''

(Gülsüm İncekaya / İstanbul)

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1 Eylül 2018 AA Gündemi

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