GÜNDEM / 1 Eylül 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Yeni Zelanda-Brezilya ve Yunanistan-Karadağ, G Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Ürdün ve Fransa-Almanya, H Grubu'nda da Kanada-Avustralya ve Senegal-Litvanya arasında oynanacak.

- "Külliyeye kitapları hediye etmek suretiyle 'kökü mazide olan atiyim' inancına sahip olan ülkemin hafızasına, hafızasının hücrelerine birkaç hücre de ben ilave ederek onu devletime armağan ediyorum, dolayısıyla toplumuma armağan ediyorum, dolayısıyla da beşeriyete armağan etmiş oluyorum"

- "Bütün ciltlerinde babamın ellerinin sıcaklığını hissediyorum. Bir kısmı beraber okuduğumuz kitaplar, fakat böyle olmasına rağmen kitapların benim kütüphanemde kalmasının egoizm olduğu kanaatine vardım"

- "Benim evimin kütüphanesinde bulunacaklarına beşeriyetin, ümmetimin ve milletimin hizmetinde bir açılım göstereceğine inandığım için bu kitapları seve seve, ayrıldığım için biraz üzülerek ama asıl layık oldukları yere hediye ederek, tam yerine vermiş olduğumu düşünerek çok büyük bir bahtiyarlık hissediyorum"

(İstanbul/ Kaan Bozdoğan)

3- CHP'li belediyeler sendikalaşıyor

- CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı

- Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

- "Bu sadece belediye başkanlarının örgütlendiği bir yapı. Toplu sözleşme yapacaklar gibi bir sorumlulukları yok. Burada belediye başkanları kendi sorunlarını görüşecekler, bilgilerini, deneyimlerini birbirlerine aktaracaklar"

- "(CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalar) Kadın kollarında çalışıyor, şurada çalışıyor, burada çalışıyor, belediyeye hiç uğramadan maaş alıyorsa yazık değil mi? Sizin vergilerinizle ödeniyor bu maaşlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama biz çalışan, gerçekten belediyede faaliyetiyle, emeğiyle katkıda bulunan hiç kimsenin asla ve asla iş akdini feshetmeyiz"

(Barış Gündoğan/Ankara)

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