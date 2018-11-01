GÜNDEM / 1 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
(Ankara/13.00/15.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "14. Türkiye Eczacılık Kongresi"ne katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsany ile görüşecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır İş Kadınları Derneğince düzenlenen "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapacak.
(Diyarbakır/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığının hesapları müzakere edilecek.
(TBMM/14.00/10.00/12.00/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Sıfır Atık Zirvesi"ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Altıeylül ilçesindeki Yarış Ortaokulunun açılışına, İvrindi'de Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Altın Madeni Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
- Dönmez, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Balıkesir /11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen Ekim Ayı İhracat Rakamları Basın Toplantısı'na katılacak, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek, Diyarbakır İş Kadınları Derneğince gerçekleştirilecek "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin kapanışında yer alacak.
(Adana/10.00-Diyarbakır/13.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, 2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da temaslarda bulunacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ilişkin arama ve kurtarma çalışmaları izleniyor.
(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbnü'l Cezeri Sempozyumu"na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, gençlerle buluşacak.
(Bursa/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - FETÖ davaları
- 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem dahil 12 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul / 10.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında "Bir Endüstri Olarak Sinema ve Festivaller" paneli düzenlenecek.
(İstanbul/16.00)
SPOR
1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek, Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.45/Vitoria-Gasteiz/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda Letonya'nın TTT Riga takımını ağırlayacak.
(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Rusya ekibi Inventa, D Grubu'nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise iki Türk takımı BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Kursk/19.00/Sfantu Gheorghe/20.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 8 maçla tamamlanacak.
- Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak, Göztepe ise Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek.
(İstanbul/13.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
5- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde başlayacak.
(Antalya/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Hayvansal gıdaya teknolojik takip
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
- "Halk sağlığını korumak için kurduğumuz sistemle ilaç kullanımından kaynaklı gıdada kalıntı riskini her aşamada izliyoruz. Kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini, süt, yumurta gibi ürünlerin pazara arzını engelliyoruz"
- "Sistemde e-reçete düzenlenen hayvan sayısı 11 milyonu, reçete edilen ilaç sayısı 35 milyonu geçti"
- "Vatandaşlarımız da bilgisayar veya cep telefonlarından hayvansal gıdada ilaç kalıntısı olup olmadığını sorgulayabilir"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- AKM'nin temeli şubat ayında atılacak
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
- "(İstanbul'daki yeni AKM) 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak"
- "Ocak ayı itibariyle yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz"
(Aynur Ekiz-Burcu Çalık/Ankara)
3- Türkiye savunmada kritik altyapı kazandı
- Türkiye, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattını içeren HABRAS ile savunma sanayisinde önemli bir yetenek ve altyapıya kavuştu
- Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin geliştirme aşamasındaki etkinlik testleri, seri üretilen mühimmat sistemlerinin kafile kabul testleri ve TSK tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlik testleri yurt içinde yapılabilecek
- HABRAS'ta delici harp başlığı testleri haricinde uçak pilot koltuğu fırlatma testleri, arayıcı başlık testleri gibi farklı tipte özel testler de icra edilebilecek
(Göksel Yıldırım/Ankara)
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