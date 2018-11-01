GÜNDEM / 1 Kasım 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Altıeylül ilçesindeki Yarış Ortaokulunun açılışına, İvrindi'de Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Altın Madeni Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

- KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığının hesapları müzakere edilecek.

- 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem dahil 12 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Rusya ekibi Inventa, D Grubu'nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise iki Türk takımı BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek, Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia takımıyla karşılaşacak.

1- 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında "Bir Endüstri Olarak Sinema ve Festivaller" paneli düzenlenecek.

1- Hayvansal gıdaya teknolojik takip - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Halk sağlığını korumak için kurduğumuz sistemle ilaç kullanımından kaynaklı gıdada kalıntı riskini her aşamada izliyoruz. Kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini, süt, yumurta gibi ürünlerin pazara arzını engelliyoruz" - "Sistemde e-reçete düzenlenen hayvan sayısı 11 milyonu, reçete edilen ilaç sayısı 35 milyonu geçti" - "Vatandaşlarımız da bilgisayar veya cep telefonlarından hayvansal gıdada ilaç kalıntısı olup olmadığını sorgulayabilir"

- Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak, Göztepe ise Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek.

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- AKM'nin temeli şubat ayında atılacak

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

- "(İstanbul'daki yeni AKM) 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak"

- "Ocak ayı itibariyle yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz"

(Aynur Ekiz-Burcu Çalık/Ankara)

3- Türkiye savunmada kritik altyapı kazandı

- Türkiye, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattını içeren HABRAS ile savunma sanayisinde önemli bir yetenek ve altyapıya kavuştu

- Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin geliştirme aşamasındaki etkinlik testleri, seri üretilen mühimmat sistemlerinin kafile kabul testleri ve TSK tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlik testleri yurt içinde yapılabilecek

- HABRAS'ta delici harp başlığı testleri haricinde uçak pilot koltuğu fırlatma testleri, arayıcı başlık testleri gibi farklı tipte özel testler de icra edilebilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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