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GÜNDEM / 1 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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GÜNDEM / 1 Nisan 2019

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