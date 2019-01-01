GÜNDEM / 1 Ocak 2019

- İllerde öğrencilerin yeterlilikleri konusunda işverenlere yönelik bilgilendirme yapılacak, her öğrenci için portföy dosyası hazırlanacak ve istihdam alanları belirlenecek

- Osmanlı payitahtı Bursa, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ve 700 yıl öncesinden izler taşıyan kaplıcalarıyla yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlere farklı alternatifler sunuyor

- Bursa'ya gelen tatilciler, Uludağ'da kayağın yanı sıra snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarırken, kaplıcalarda yorgunluk atıyor

- Tatilciler, Uludağ ve kaplıcalar dışında 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ı, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı'yı, tarihi ve kültürel mekanları görebiliyor, tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yapabiliyor

(Cem Şan/Bursa)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a "aralık" darbesi

- DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da örgüte operasyonlarla ağır darbe vurdu

- Yeni yıl öncesi düzenledikleri operasyonlarla DEAŞ üyelerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, aralık ayındaki operasyonlarda 251 zanlıyı yakaladı

- Adana'da gözaltına alınan bir şüphelinin İstanbul'daki Reina eğlence merkezine 1 Ocak 2017'de düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi

(Volkan Kaşik/Malatya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

