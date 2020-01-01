GÜNDEM / 1 Ocak 2020

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenleyeceği basın toplantısında, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayacak.

- "Farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik"

- "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak"

- "TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar, sonraki dönemlerde bu tip planlamalar (aracın vatandaşlara gösterilmesi) yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken"

2- Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit yok

- Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor

- Karadan ve havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü bölgede görevlendirilen 4 müfettiş ve çok sayıda ekip yapı kayıt belgelerini inceleyerek çalışma yürütüyor

- Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil:

- "Muğla'da yaklaşık 200 bin yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunların değerlendirilmeleri yapılıyor. Öncelikli olarak korunan alanların üzerinde yoğunlaşıyoruz"

(Durmuş Genç/Muğla)

3- 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3 bin 225 TL harcadı

- TELKODER'in araştırmasına göre, Türkiye'de 2019'da evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 268,83 TL oldu

- 3 GSM operatörü abonesinin ortalama aylık ödemeleri vergiler dahil 42,4 TL'ye ulaşıyor