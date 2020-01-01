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  4. GÜNDEM / 1 Ocak 2020

GÜNDEM / 1 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenleyeceği basın toplantısında, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin açıklanacağı basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilecek Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin Otomobili" marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

- "Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz:

- "TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar, sonraki dönemlerde bu tip planlamalar (aracın vatandaşlara gösterilmesi) yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken"

- "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak"

- "Farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit yok

- Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor

- Karadan ve havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü bölgede görevlendirilen 4 müfettiş ve çok sayıda ekip yapı kayıt belgelerini inceleyerek çalışma yürütüyor

- Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil:

- "Muğla'da yaklaşık 200 bin yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunların değerlendirilmeleri yapılıyor. Öncelikli olarak korunan alanların üzerinde yoğunlaşıyoruz"

(Durmuş Genç/Muğla)

3- 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3 bin 225 TL harcadı

- TELKODER'in araştırmasına göre, Türkiye'de 2019'da evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 268,83 TL oldu

- 3 GSM operatörü abonesinin ortalama aylık ödemeleri vergiler dahil 42,4 TL'ye ulaşıyor

- TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak:

- "Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi'nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor"

(Musab Turan/İstanbul)

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