GÜNDEM / 1 Şubat 2019

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fidan dağıtımı ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Salda Gölü'nü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında ve Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemede bulunacak.

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins ile görüşecek ve Yunus Emre Enstitüsünde Türk amatör sporcular, spor kulüpleri, gençlik ve spor alanında çalışan STK temsilcileri ve gençler ile bir araya gelecek.

- "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Hazar denizindeki limanlara kadar ulaşması ve Hazar denizindeki deniz ulaşımıyla ilgili altyapının ve tren feri hatlarının hizmete girmesi iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlıyor"

- BM Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger:

- "(Göbeklitepe) Burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim"

- "Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor. Sadece kültürel mirası değil, doğal mirasımızı da aynı şekilde korumamız için burası bize önemli bir ders veriyor. Bu bölgede kültürel ve doğal miras açısından korunması gereken çok fazla değer var"

(Rauf Maltaş/Şanlıurfa)

3- Barış Manço'suz 20. yıl

- Sanatçının oğlu Batıkan Manço:

- "Hiç kolay geçmedi bu 20 sene. Zorluğuyla beraber duygu dolu da geçti. Bu 20 yılda yalnız olmadığımızı gördük"

- "Onun ardından özellikle şarkılarını daha olgun bir kulakla dinlemeye başlayınca çok da bir fark göremez oldum. Babam sevenlerinin gözünde nasılsa evde de çok farkı yoktu. Sadece evde o kadar takı takmıyordu o kadar. Kesinlikle ağzından boş laf çıkmazdı"

- "Barış Manço Müzesi olduğundan beri alışsam bile yine de girer girmez nereye bakarsam bakayım her köşesinde bir anım var. O anlar gözümün önüne geliyor. Her koridorda, duvarda hepsinde bir anım var. Tabi sağ olsaydı biz muhtemelen hala bu evde yaşıyor olurduk ama biliyorduk ki onun ardından bu evin müze olması çok daha gerekli bir şey"

(Berk Özkan / İstanbul)

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