GÜNDEM / 1 Şubat 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğine katılacak, Hamas lideri İsmail Heniyye'yi kabul edecek. (İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akgün Otel'de deprem sunum programına katılacak, Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, depremden etkilenen Doğanyol ve Kale ilçelerini ziyaret edecek. (Elazığ/09.30/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyidere-İkizdere yolu ve Salarha Tüneli şantiyeleri ile Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemede bulunacak. (Rize/10.30/12.45/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor. (Washington/Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Süper Lig'de 20. haftaya Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş, Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Antalya/14.00/Rize/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TFF 1. Lig'de 20. hafta Keçiörengücü-Adana Demirspor, Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket müsabakalarıyla başlayacak. (Bursa/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Kocaeli/13.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı) 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA ile Karayolları karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.30) 6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakalarıyla başlayacak. (İzmir/15.00/Ankara/15.30/17.30/Bursa/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'e konuk olacak. (Debrecen/17.00) 8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta müsabakaları oynanacak. 9- TFF 2. Lig'de 2. hafta 2, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 7 maçla başlayacak. 10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali oynanacak. (Melbourne/11.30) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- MEB'den öğretmen eğitiminde "dijital" dönüşüm dönemi - Milli Eğitim Bakanlığı, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı başlattı - Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tüm öğretmenlere yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi eğitimleri verilecek - Öğretmenlere yönelik bilişim eğitimlerinin öğrencilere yansıtılması konusunda Talim ve Terbiye Kurulu da kitap hazırlama çalışması başlattı - MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:

- "Öğretmenlerimizin tümünün yazılım, kodlama ve tasarıma ilişkin edindikleri bilgi birikimleriyle alacakları sertifikalar, uluslararası geçerliliğe sahip olacak" (Yıldız Aktaş/Selma Kasap/Ankara) 2- Osmanlı arşivine 1600'den fazla defter kazandırıldı - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yürütülen tasnif çalışmalarıyla Osmanlı arşivine kazandırılan defterler, Fatih Sultan Mehmet'ten Osmanlı'nın son padişahı Sultan Vahdettin dönemine kadar uzanıyor - Envantere eklenen defterler arasında "Genç Osman" olarak da bilinen Sultan 2. Osman dönemine ait Divan-ı Humayun kararları dikkati çekiyor - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal: - "Defter ve belgelerin bir kısmı araştırmaya açıldı, bir kısmının, restorasyon sürecinde olması sebebiyle araştırmaya açılması biraz daha zaman alacak" (Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul) 3- TÜVTÜRK'ten "Araç muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın" uyarısı - Ücretsiz olarak alınabilen araç muayene randevusu için telefonla veya bazı internet siteleri aracılığıyla ücret talep eden kişilere itibar edilmemesi gerekiyor