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GÜNDEM / 10 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta öğle namazının ardından vakfe duası yapacak.

(Mekke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları takip ediliyor.

- Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/Sivas/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek.

(Enschede/19.00)

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Udine/15.15)

ÖZEL HABER

1- YÖK'ten "reklama değil, Ar-Ge'ye harca" kararı

- Yükseköğretim Kurulu, bazı vakıf üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetleri ile reklam-tanıtım giderleri için ayırdıkları bütçe arasında çok büyük fark tespit edilmesi üzerine harekete geçti

- Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar toplam Ar-Ge bütçesinin olmasına, reklam-tanıtım giderlerinin de toplam öğrenci gelirlerinin yüzde 1'ini aşmamasına karar verildi

- Öz kaynaklı Ar-Ge harcamaları öğrenci gelirinin yüzde 1'inin üzerinde olan, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarının her birinde en az yüzde 20 tam burslu öğrencisi bulunan vakıf üniversiteleri, belirlenen oranların kapsamı dışında kalacak

- Alınan kararlar, vakıf üniversitelerinin bütçe planlamalarını yaptıkları göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olacak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı

- Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü bilim seferi kapsamında yürütülecek kutup araştırmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrıları yapıldı

- 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında beyaz kıtaya gidecek bilim insanlarının da belirleneceği çağrılar için son başvuru tarihi 6 Eylül olarak belirlendi

(Dilara Zengin/Ankara)

3- 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi "kalp"

- 16 yaşındaki Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde uzman ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu

- Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı:

- "Moral ve motivasyon özellikle kalp hastaları için hayati önem arz ediyor. Organ koordinasyonu çok önemliydi. Hasarsız ve tüm şartlara uygun şekilde kalbi hastaneye getirdik"

- "Ameliyat öncesi 4 kişilik ekip yeni kalbi almaya gitti. 5 kişilik ekip ise Medipol'de hazır bekliyordu. Ameliyatta kalbi alarak yeni kalbi taktık. Bu sürecin çok hızlı olması gerekiyordu. Kalp takılması için zamanla yarıştık ve tekrar kalbin atması sağlandı"

- Sinan Çelik:

- "Nefes alamıyordum, yemek yiyemiyordum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim göremiyordum. 35 kiloya kadar düştüm. Şu an çok iyi hissediyordum ve yüzüm gülüyor. Şimdi yürüyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Bu hastane koridorunda en az 6 tur atabiliyorum. Ben başardım. Çok mutluyum. Bu, bana bayram hediyesi oldu"

(Eda Topcu/İstanbul)

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10 Ağustos 2019 AA GÜNDEM

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