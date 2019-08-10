GÜNDEM / 10 Ağustos 2019

2- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek.

- Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları takip ediliyor.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

- Alınan kararlar, vakıf üniversitelerinin bütçe planlamalarını yaptıkları göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olacak

- Öz kaynaklı Ar-Ge harcamaları öğrenci gelirinin yüzde 1'inin üzerinde olan, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarının her birinde en az yüzde 20 tam burslu öğrencisi bulunan vakıf üniversiteleri, belirlenen oranların kapsamı dışında kalacak

- Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar toplam Ar-Ge bütçesinin olmasına, reklam-tanıtım giderlerinin de toplam öğrenci gelirlerinin yüzde 1'ini aşmamasına karar verildi

- Yükseköğretim Kurulu, bazı vakıf üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetleri ile reklam-tanıtım giderleri için ayırdıkları bütçe arasında çok büyük fark tespit edilmesi üzerine harekete geçti

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Burcu Çalık/Ankara)

2- TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı

- Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü bilim seferi kapsamında yürütülecek kutup araştırmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrıları yapıldı

- 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında beyaz kıtaya gidecek bilim insanlarının da belirleneceği çağrılar için son başvuru tarihi 6 Eylül olarak belirlendi

(Dilara Zengin/Ankara)

3- 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi "kalp"

- 16 yaşındaki Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde uzman ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu

- Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı:

- "Moral ve motivasyon özellikle kalp hastaları için hayati önem arz ediyor. Organ koordinasyonu çok önemliydi. Hasarsız ve tüm şartlara uygun şekilde kalbi hastaneye getirdik"

- "Ameliyat öncesi 4 kişilik ekip yeni kalbi almaya gitti. 5 kişilik ekip ise Medipol'de hazır bekliyordu. Ameliyatta kalbi alarak yeni kalbi taktık. Bu sürecin çok hızlı olması gerekiyordu. Kalp takılması için zamanla yarıştık ve tekrar kalbin atması sağlandı"