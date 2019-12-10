GÜNDEM / 10 Aralık 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyum ile Katar Milli Günü Resepsiyonu'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katılacak, güven mektubu sunacak Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

1- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 6 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenlenecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştayın 2020 bütçeleri görüşülecek.

4- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa'yı konuk edecek.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynanacak.

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris-Saint Germain ile yarın yapacakları A Grubu 6. ve son hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Vilnius/20.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk edecek.

(Kudüs/20.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'yi konuk edecek.

(Tokat/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi

- "Bu sistem gayet güzel yürüyor. Beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni bir sistem. Duyarlılık gösteriyoruz, yakından takip ediyoruz"

- "Şu anda 230 bin 103 erbaş ve erimiz var. Sistem değişikliğinde insanlarda bir endişe oluyor. Hesaplayamadığımız, gözden kaçırdığımız bir şey olmadı, bir zafiyet doğmadı"

- "Yedek astsubaylığa müracaat olağanüstü. Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz, bunlardan bir kısmının sistem gereği bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları"