GÜNDEM / 10 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşecek, Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.30/13.30/14.30/15.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hakimevi'nde iki bakanlığın iş birliğinde düzenlenecek "Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi" programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul / 13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da Altın Sonbahar Tarım Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenen Tarım İş Forumu'na katılacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu"na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
2- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'de, Soçi mutabakatı çerçevesinde muhalifler ve rejim karşıtı grupların ağır silahlarını cephe hattından çekmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından Han Yunus'ta düzenlenecek etkinlik takip edilecek.
(Han Yunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dini Liderler Küresel Barış için” temalı 6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderler Kongresi'ne katılacak.
(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(Ankara/09.30)
3- 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için Ankara Garı önünde anma töreni düzenlenecek
(Ankara/09.30)
SPOR
1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, Alanya-Antalya etabıyla devam edilecek.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Adana/19.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor. Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.
(Osaka/04.40)
4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek'le yapılacak özel maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler de aynı statta yapacağı ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak
(Rize/19.45/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Rize Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bosna Hersek, aynı statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
(Rize/18.15/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Banvit, sahasında Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak.
(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)
7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası gruplarında ikinci hafta maçları oynanacak. B Grubu'nda TOFAŞ, Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı, C Grubu'nda ise Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak. A Grubu'nda da Galatasaray, Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.
(Bursa/Ankara/20.00/Ulm/20.30) (Fotoğraflı)
8- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İsveç temsilcisi Lulea ile karşılaşacak.
(Lulea/20.00)
9- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya'nın Levoranta Sastamala takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Sastamala/18.30)
ÖZEL HABER
1- "Uzakdoğu, İstanbul uçuşu için sıra bekliyor"
- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:
- "(3. havalimanı) Yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var çünkü özellikle Uzakdoğu'daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul'a uçuş için sıra bekliyor"
- "3. havalimanı, İstanbul'a gelen turist açısından da bağlantılı seferler açısından da çok önemli. Şu anki havalimanı kapasitemizin neredeyse üç misli. Yüz akımız bir proje. İstanbul'da böyle bir havalimanının olmasından hepimiz gurur duyacağız"
- "Her şey daha güzel olacak. Bugüne kadar olduğundan daha hareketli bir dönem bekliyor bizi. 2019, 2020 ve sonrasında inşallah bugün konuştuğumuz turizm rakamlarına güler hale geliriz"
(Burcu Çalık/Ankara)
2- FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında ''ankesör-sabit hatlar'' üzerinden irtibat kuran kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 523'ü asker olmak üzere toplam 722 şüpheli tutuklandı
- Yaklaşık 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, 307 şüpheli asker, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, 159 örgüt mensubu asker ise firari olarak aranıyor
- Soruşturma kapsamında, bu askerlerden sorumlu 199 sivil şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi
(Enes Can/İstanbul)
3- GRAFİKLİ - Çekici ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
- Türkiye otomotiv sektörünün alt mal gruplarından çekicilerde yılın 9 ayında yapılan ihracat, rekor yılı olan 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 94,5 artarak 651,7 milyon dolara yükseldi
- Geçen yıl 439 milyon 278 bin dolarla rekorun kırıldığı çekici ihracatında, bu sene ise yılın bitimine 3 ay kala tüm zamanların en yüksek dış satım rakamına ulaşıldı
(Zafer Akpınar/Bursa)
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