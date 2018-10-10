GÜNDEM / 10 Ekim 2018

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hakimevi'nde iki bakanlığın iş birliğinde düzenlenecek "Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi" programına katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşecek, Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri'ne iştirak edecek.

4- Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından Han Yunus'ta düzenlenecek etkinlik takip edilecek.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu"na iştirak edecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da Altın Sonbahar Tarım Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenen Tarım İş Forumu'na katılacak.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek'le yapılacak özel maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler de aynı statta yapacağı ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası gruplarında ikinci hafta maçları oynanacak. B Grubu'nda TOFAŞ, Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı, C Grubu'nda ise Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak. A Grubu'nda da Galatasaray, Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.

- "(3. havalimanı) Yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var çünkü özellikle Uzakdoğu'daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul'a uçuş için sıra bekliyor"

- "3. havalimanı, İstanbul'a gelen turist açısından da bağlantılı seferler açısından da çok önemli. Şu anki havalimanı kapasitemizin neredeyse üç misli. Yüz akımız bir proje. İstanbul'da böyle bir havalimanının olmasından hepimiz gurur duyacağız"

- "Her şey daha güzel olacak. Bugüne kadar olduğundan daha hareketli bir dönem bekliyor bizi. 2019, 2020 ve sonrasında inşallah bugün konuştuğumuz turizm rakamlarına güler hale geliriz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında ''ankesör-sabit hatlar'' üzerinden irtibat kuran kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 523'ü asker olmak üzere toplam 722 şüpheli tutuklandı

- Yaklaşık 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, 307 şüpheli asker, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, 159 örgüt mensubu asker ise firari olarak aranıyor