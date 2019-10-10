GÜNDEM / 10 Ekim 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek, il değerlendirme toplantısı, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile toplantıya katılacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Uluslararası Eğitim Fuarını ve Bakü Türk Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak, Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle bir araya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya gelecek.

- Milli Eğitim Bakanlığınca Olgunlaşma Enstitülerinin uluslararası lige çıkacak bir tasarım merkezi haline gelmesi için markalaşmadan uluslararasılaşmaya uzanan 10 maddelik bir değişim manifestosu hazırlandı

- Yeni Ekonomi Programı ile atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedeflenirken, bu amaçla arazi bankacılığı sisteminin kurulması için altyapı düzenlemesi yapılacak

- Enstitülerin yeni yol haritası ve Türk İğnesinin Mucizesi, 12 Ekim'de İstanbul'da kamuoyuna tanıtılacak

- Emine Erdoğan'ın kitap için yazdığı önsözden:

- "Alanında bir ilk niteliğinde olan araştırma, Olgunlaşma Enstitülerinin hafızasında kayıtlı olan başarı envanterini gözler önüne sermektedir. İnanıyorum ki, bu tarihsel birikimden hareketle, Türk iğnesinin mucizesi olan Olgunlaşma Enstitüleri, yeni mucizeler göstermeye muktedirdir"

(Burcu Çalık-Ankara)

3- GRAFİKLİ - Zeytin ihracatı 142 milyon dolara ulaştı

- Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2018-2019 sezonunda bir önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi

- Bu dönemde en fazla zeytin ihracatı 35 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı, bu ülkeyi 25 milyon dolarla Irak ve 20 milyon dolarla Romanya izledi

- Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat:

- "Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı. Akhisar'daki rekolte diğer bölgelere göre biraz daha düşük ama son 10 yılın en iyi zeytini geliyor, kalitemiz çok yüksek"

(Ahmet Bayram/Manisa)

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