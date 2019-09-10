GÜNDEM / 10 Eylül 2019

1- Türkiye-İngiltere ilişkilerinde Brexit sonrası için "iyimser" hava - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: - "Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerimizin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir" - DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür: - "Şartlar nasıl gelişirse gelişsin İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmelerinde büyük fayda görüyorum"

- Milli Eğitim Bakanlığınca özel okulların kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen "kırtasiye", "kitap", "kıyafet", "servis" gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı

- Uygulamayla velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmasını engellemek amaçlanıyor

- Özel okullar 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt işlemlerini güncellenen sözleşme doğrultusunda yapacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı

- Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan:

- “Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı”

- “İstanbul Finans Merkezi projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınması ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesi de yine bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önem arz ediyor”

- “Dijital dönüşüm programı kapsamında sürdürdüğümüz Robotik Süreç Otomasyonu robot teknolojilerle olan çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırıyoruz”

(Yunus Türk/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

