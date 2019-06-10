GÜNDEM / 10 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya gelecek. (TBMM/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak, konferansın yüksek düzeyli oturumunda katılımcılara hitap edecek. - Konferansta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk da yer alacak. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde "İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vasıtaları Odası Buluşması"na katılacak, Küçükçekmece'de muhtarlarla buluşacak, esnaf ziyareti yapacak. - Bakan Soylu ayrıca, Karadenizliler Derneğine ziyarette bulunacak, Bağcılar'da Trabzonlular Derneği 7 Bölge 7 Renk Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara HiltonSA'da düzenlenecek Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/14.30) 2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı" programına katılacak. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılacak. (Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. - Türkiye, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (Reykjavik/21.15/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta A, B, D, F ve G gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak. (Fotoğraflı)

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun dördüncü gününde D Grubu'nda Arjantin-Japonya, E Grubu'nda ise Kanada-Kamerun müsabakaları yapılacak. (Paris/19.00/Montpellier/22.00) (Fotoğraflı) 4- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de devam ediyor. (Fotoğraflı) 5- İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak. (Kandiye/18.00) 6- Kulüplerin transfer çalışmaları izleniyor. - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başına getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı için Vodafone Park'ın basın toplantı salonunda imza töreni düzenleyecek. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor - Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek - Bakanlığın 1 Haziran'da yaptığı LGS ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, bu liseler için başvuru yapabilecek

- Bugün başlatılacak başvurularda, öğrencilerin LGS puanına bakılmadan sadece özel yetenek ve okul başarı puanı dikkate alınacak (Selma Kasap/Ankara) 2- Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak - Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı olan Silvan Barajı'nda birikecek suyu bereketli ovalara ulaştıracak Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Saniyede 212 metreküp su, 13,4 kilometre uzunluğundaki tünel vasıtası ile ovalara aktarılacak" (Özgür Ayaydın/Diyarbakır) 3- ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Bu okulun mezunlarının "iş" sıkıntısı yok - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 102 odalı, 300 yatak kapasiteli uygulama oteliyle öğrencilere sektörde iş öncesi deneyim imkanı sunuyor - Okul müdürü Tuncay Cünlü: - "Okulumuzun en büyük avantajı büyük bir otele sahip olması. Aynı periyot ve segmentte çalışan bir uygulama otelimiz var. Öğrencilerimiz çok hazır bir şekilde özel sektöre hazırlanıyor. Burada öğrencilerimiz iş hayatına erken atılıyor ve para kazanmaya başlıyor"