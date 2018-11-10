GÜNDEM / 10 Kasım 2018

- Orsay Müzesi'ndeki "Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezecek ve resepsiyona katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Vadi Ankara sahasında, Gölbaşı Millet Bahçesi alanında ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi sahasında incelemelerde bulunacak.

- "Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya geçeceğiz. Sonuçta kuyrukları artık görmüyor olacağız. Zaten birçoğu uygulanmaya başlandı. Vatandaşımız artık bunu yavaş yavaş hissediyor"

- "Bunun pilot uygulamasını en geç inşallah 1 yıl içerisinde yani 2019'un sonuna kadar test etmiş olacağız. O noktaya geldik"

- "Şu kapıda şu kadar bekledik, burada şunu istediler, gibi sözlerden inşallah tamamen kurtuluyor olacağız. Bunun bizim ekonomimize, ihracatımıza da olumlu yansımaları olduğunu hep birlikte göreceğiz"

(Muhammed Boztepe/Ankara)

2- Bakan Pakdemirli Atatürk'ün karargahında

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sürecinde karargah olarak kullandığı ve Anadolu Ajansının kuruluşunun da gerçekleştiği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğündeki tarihi binayı ziyaret etti

- Bekir Pakdemirli:

- "Atatürk, tartışmasız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en çok katkı yapan isim"

- "Basın, yapılan icraatın yaygınlaştırılması anlamında çok önemli. Anadolu Ajansının devletin bir ajansı olarak kurulması, imkanların sınırlı olduğu dönemde bu görevi ifa etmesi çok büyük önem taşıyor"

(Deniz Çiçek/Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Şehit kaymakamın dünyaya tanıtmak istediği zeytinler filizlendi