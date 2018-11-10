GÜNDEM / 10 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
- Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenecek törenle anılacak.
- Meclis Atatürk Anıtı'nda, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında anma töreni yapılacak.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.
(Ankara/09.05/TBMM/09.05/İstanbul/09.05) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek Paris Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'ya gidecek.
- Orsay Müzesi'ndeki "Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezecek ve resepsiyona katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
(Fransa) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Vadi Ankara sahasında, Gölbaşı Millet Bahçesi alanında ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi sahasında incelemelerde bulunacak.
(Ankara/13.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Gelişen köyü Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Hakkari)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe, Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/Konya/13.30/Rize/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)
2- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Slovakya temsilcisi TATRAN ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Presov/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta Afjet Afyonspor-Hatayspor, Boluspor-Denizlispor, Giresunspor-Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürüyor.
(Afyonkarahisar/Bolu/13.30/Giresun/Balıkesir/16.00) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Afyon Belediyespor, TOFAŞ-Banvit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray karşılaşmalarıyla sürüyor.
(İstanbul/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği yapıya geçeceğiz"
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
- "Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya geçeceğiz. Sonuçta kuyrukları artık görmüyor olacağız. Zaten birçoğu uygulanmaya başlandı. Vatandaşımız artık bunu yavaş yavaş hissediyor"
- "Bunun pilot uygulamasını en geç inşallah 1 yıl içerisinde yani 2019'un sonuna kadar test etmiş olacağız. O noktaya geldik"
- "Şu kapıda şu kadar bekledik, burada şunu istediler, gibi sözlerden inşallah tamamen kurtuluyor olacağız. Bunun bizim ekonomimize, ihracatımıza da olumlu yansımaları olduğunu hep birlikte göreceğiz"
(Muhammed Boztepe/Ankara)
2- Bakan Pakdemirli Atatürk'ün karargahında
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sürecinde karargah olarak kullandığı ve Anadolu Ajansının kuruluşunun da gerçekleştiği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğündeki tarihi binayı ziyaret etti
- Bekir Pakdemirli:
- "Atatürk, tartışmasız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en çok katkı yapan isim"
- "Basın, yapılan icraatın yaygınlaştırılması anlamında çok önemli. Anadolu Ajansının devletin bir ajansı olarak kurulması, imkanların sınırlı olduğu dönemde bu görevi ifa etmesi çok büyük önem taşıyor"
(Deniz Çiçek/Mustafa Çalkaya/Ankara)
3- Şehit kaymakamın dünyaya tanıtmak istediği zeytinler filizlendi
- Mardin'in Derik ilçesinde önceki yıl terör saldırısında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu zeytin üretimi için dikilen fidanlar filiz verdi
- 110 bin dekar alanda, yaklaşık 5 bin zeytin fidanından oluşturulan kapama bahçelerinden yaklaşık 4 yıl içinde ürün alınması beklenirken, çiftçiler toplayacakları ilk mahsulü şehit Safitürk için hayır amaçlı dağıtmayı planlıyor
- Derik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Faruk Temelli:
- "Derik zeytininde iddialıyız. Dünya piyasasına da girmeye çalışacağız"
- Çiftçilerden Faruk Öztemel:
- "Şehit Kaymakamımızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımız sayesinde yetiştirdiğimiz zeytinleri dünyanın bir ucuna göndereceğiz. Allah razı olsun"
(Halil İbrahim Sincar/Mardin)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Kötü haber geldi: 26 asker yaralı, 7 asker aranıyor
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum