GÜNDEM / 10 Kasım 2019

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'deki tören ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenlerle anılacak.

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- "Bu kapsamda kısa bir süre içinde Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek"

- "Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık"

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edilecek.

2- Katar, Türk yatırımcılara "cazip fırsatlar" sunuyor

- Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani:

- "Türk şirketleri iş vizesi, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim gibi yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yararlanabilir. Yüzde 100 yabancı mülkiyet izni yanında, yabancı şirketler karlarının hepsini kendi ülkelerine götürebiliyor"

- "Ülkemizde Türk firmaların sayısının arttığını gördükçe gurur duyuyoruz. Güçlü dostluğumuz ve ikili ilişkilerimiz dahilinde Türk firmalarına geniş iş ve yatırım potansiyeli sunuyoruz"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/Ankara)

3- Taşıt kredi faizleri yaklaşık 2 yılın en düşüğüne geriledi

- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 127,5 büyüyerek 49 bin 75 oldu

- Sektör temsilcileri, kasım ve aralıkta hem faiz oranlarındaki düşüşün sürmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyalarıyla toplam pazarın 400 binin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor

(Murat Birinci/İstanbul)

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