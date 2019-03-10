GÜNDEM / 10 Mart 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy'de mimarlar, mühendisler ve yapı denetimcilerle toplantı yapacak, Roman vatandaşlarla bir araya gelecek, Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mestan Özcan'ın tanıtım toplantısı ile Çorlu aday tanıtım toplantısına katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Mersin ve İskenderun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği ile İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğini ziyaret edecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şile seçim irtibat merkezi ile Şile Belediyesini ziyaret edecek, turizmcilerle bir araya gelecek, "Turizm Dünyası Kadıköy’de Buluşuyor" etkinliğine katılacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kongre Müzesi bahçesinde halka hitap edecek, Kahramankazan Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek, "Ankara'daki Karadenizliler Buluşması"na iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğubeyazıt Hayvan Pazarını ziyareti edecek, Ağrılı sanayiciler ile istişare, vatandaşlarla sohbet toplantılarına katılacak. (Ağrı/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Gebze-Halkalı Demiryolu hattı 12 Mart’ta açılacak - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Gebze-Halkalı demiryolu hattı, 12 Mart’ta hizmete açılacak. İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi"

- "Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- İlk "alo"nun üzerinden 143 yıl geçti

- Kişiler arası iletişimde çığır açan buluşlardan telefon bundan tam 143 yıl önce icat edildi

- Türkiye'de ise ilk telefon hattı 1881'de İstanbul'da kurulurken, ilk telefon santrali 1909'da Sirkeci'deki Tarihi Büyük Postahane binasında oluşturuldu

- Kollu telefonların ardından 1980'lerde dijital telefonlara da hızla uyum sağlayan Türkiye, bugün itibarıyla Avrupa'da cep telefonuyla en fazla konuşan ülke konumuna geldi

- Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:

- "Yaptığımız yatırımlar, çalışmalar ve işbirlikleriyle ülkemizin 5G'ye geçen ilk ülkelerden olması için çalışıyoruz"