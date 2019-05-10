GÜNDEM / 10 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek Danıştay'ın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü Programı ile Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılacak.
- Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek, büyükelçilerle iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/11.00/13.00/16.00/19.58) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaretlerde bulunacak, Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri ile söyleşiye, Engelliler Haftası iftar programına ve "vatandaş buluşması"na katılacak.
(Konya/14.00-23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaköy'deki Galataport Projesi'nde incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Kapadokya alanında yetki karmaşasının çözümü amacıyla "Kapadokya Alan Başkanlığı" kurulmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, mart ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ilk çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
2- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski sağlık çalışanı ve doktor 24 sanığın yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Adana/09.30)
- FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İzmir/15.20)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Yüksekova ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Hakkari / 10.00)
2- Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları ve yöneticileri hakkında açılan dava kapsamında 48 şüphelinin yargılanmasına Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko maçıyla başlayacak.
(Sakarya/18.00) (Fotoğraflı)
3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ikinci maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Mersin/17.30) (Fotoğraflı)
4- TFF 3. Lig'de play-off yarı final ilk maçları yapılacak. 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor-Tire 1922, Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor, Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Yeni Çorumspor-Kocaelispor, Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor karşılaşacak.
(Nevşehir/16.00/Tekirdağ/Denizli/15.00/İzmir/20.30/Çorum/Antalya/16.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.
- Organizasyonun ilk günündeki yarı final maçlarında Banvit-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında Karesispor-Akhisar Belediyespor, Petkim Spor-Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşacak.
(Balıkesir/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER 1- Ulaşımda "engeller" kaldırılıyor
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Engelliler için birçok proje üreterek, onların günlük yaşamda daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"
- "PTT matiklerde, kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı"
- "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımız, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuştu"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- "Turizmde, Rusya pazarında patlama oldu"
- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:
- "Bu yıl Ruslarda çok ciddi bir artış var. Özellikle Antalya'ya nisan ayında gelen Rus turist sayısında resmen patlama oldu. Beklenenin üzerinde bir talep yaşandı. Paskalyanın buna pozitif etkisi oldu"
- "Turist sayılarının artması, Antalya'ya, Türkiye'ye, istihdama, tesislerin açık kalmasına çok faydası var. Artık 'ölü sezon' kavramı değişiyor. Yani düşük sezonu artık yükseltmeye başladık"
- "Rezervasyon yapmak için özellikle iç pazarda acele etmek lazım. Çünkü sezon çok iyi, ramazan da başladı, bayrama az kaldı. Tatilimizi biraz erken planlarsak daha ekonomik tatil yapabiliriz"
(Ayşe Yıldız / Antalya)
3- İstanbullu ihracatçılardan 4 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracat - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 11 artırarak 2,5 milyar dolara çıkardı
- Söz konusu dönemde İİB üyesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 666 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 580 milyon dolar, GYHİB 382 milyon dolar, İSHİB 279 milyon dolar, İFMİB 216 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 96 milyon dolar, KUMİB 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
- İİB'nin nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 654 milyon dolara yükseldi
- İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer:
- "4 aydaki bu olumlu seyrin yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
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