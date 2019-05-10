GÜNDEM / 10 Mayıs 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek Danıştay'ın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü Programı ile Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Engelliler için birçok proje üreterek, onların günlük yaşamda daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" - "PTT matiklerde, kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı" - "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımız, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuştu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- "Turizmde, Rusya pazarında patlama oldu"

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Bu yıl Ruslarda çok ciddi bir artış var. Özellikle Antalya'ya nisan ayında gelen Rus turist sayısında resmen patlama oldu. Beklenenin üzerinde bir talep yaşandı. Paskalyanın buna pozitif etkisi oldu"

- "Turist sayılarının artması, Antalya'ya, Türkiye'ye, istihdama, tesislerin açık kalmasına çok faydası var. Artık 'ölü sezon' kavramı değişiyor. Yani düşük sezonu artık yükseltmeye başladık"

- "Rezervasyon yapmak için özellikle iç pazarda acele etmek lazım. Çünkü sezon çok iyi, ramazan da başladı, bayrama az kaldı. Tatilimizi biraz erken planlarsak daha ekonomik tatil yapabiliriz"

(Ayşe Yıldız / Antalya)

3- İstanbullu ihracatçılardan 4 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracat - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 11 artırarak 2,5 milyar dolara çıkardı

- Söz konusu dönemde İİB üyesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 666 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 580 milyon dolar, GYHİB 382 milyon dolar, İSHİB 279 milyon dolar, İFMİB 216 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 96 milyon dolar, KUMİB 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

- İİB'nin nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 654 milyon dolara yükseldi

- İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer:

- "4 aydaki bu olumlu seyrin yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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